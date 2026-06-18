اختتام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية وبدء التصحيح في الكنترولات

انتهت اليوم الخميس 18 يونيو 2026 امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية بمختلف أنواعها في جميع المحافظات بعد أن بدأت في 6 يونيو وشارك فيها أكثر من 821 ألف طالب وطالبة وبدأت أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الامتحانات اعتبارًا من 13 يونيو

ينتهي اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية وذلك لطلاب مختلف النوعيات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي في جميع أنظمة التقدم التي تشمل نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني ونظام السنوات الخمس وال تعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية وأعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني أن أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بدأت في كنترولات الدبلومات الفنية بالفعل اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 13 يونيو 2026 وفقًا لكل نوعية مشددة على أن أعمال التصحيح تسير بدقة وانتظام بآلية تمنح كل طالب حقه كاملا وبحسب ما أعلنته الوزارة فإن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية ويتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 كما عقدت الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 وبدأ التقييم النهائي المهاري اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026 وفقًا لطبيعة كل نوعية وقالت الوزارة في بيان رسمي لها عقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام البوكليت وذلك باستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة في إطار التيسير على الطلاب وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات ونفت الوزارة تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026 مشددة على أن التصحيح مازال مستمرا في جميع الكنترولات استعدادًا لإعلان النتيجة قريبا.

ينتهي اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية وذلك لطلاب مختلف النوعيات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي في جميع أنظمة التقدم التي تشمل نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني ونظام السنوات الخمس والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بدأت في كنترولات الدبلومات الفنية بالفعل اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 13 يونيو 2026 وفقًا لكل نوعية مشددة على أن أعمال التصحيح تسير بدقة وانتظام بآلية تمنح كل طالب حقه كاملا وبحسب ما أعلنته الوزارة فإن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية ويتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 كما عقدت الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 وبدأ التقييم النهائي المهاري اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026 وفقًا لطبيعة كل نوعية وقالت الوزارة في بيان رسمي لها عقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام البوكليت وذلك باستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة في إطار التيسير على الطلاب وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات ونفت الوزارة تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026 مشددة على أن التصحيح مازال مستمرا في جميع الكنترولات استعدادًا لإعلان النتيجة قريبا





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الدبلومات الفنية امتحانات 2026 وزارة التربية والتعليم التصحيح نتيجة الدبلومات

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