اختتام التدريب المصري الهندي المشترك "إعصار4": تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية

اختتمت القوات المصرية والهندية فعاليات التدريب المشترك "إعصار4"، الذي ركز على تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال العمليات الخاصة والتعامل مع التهديدات الإرهابية، وشهد تنفيذ عمليات اقتحام ميدانية وتدريبات رماية متقدمة.

أسدل الستار على فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك الذي حمل اسم إعصار4، في ختام مرحلة تدريبية مكثفة استمرت لأيام في ميادين التدريب القتالي الخاصة ب قوات الصاعقة المصرية. شهد هذا التدريب الهام مشاركة فعالة من نخبة عناصر قوات الصاعقة المصرية والهندية، بحضور شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، بما في ذلك قادة قوات الصاعقة المصرية والملحق العسكري الهندي المعتمد لدى جمهورية مصر العربية.

تميز التدريب بمساره المتكامل الذي جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف أساسي يتمثل في توحيد المفاهيم والمنهجيات التدريبية بين القوات المشاركة من البلدين. تضمنت الفعاليات سلسلة من المحاضرات المكثفة التي استعرضت أحدث التكتيكات والتقنيات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم معرض استعراضي للأسلحة والمعدات المتطورة التي تمتلكها كل من القوات المصرية والهندية. وكان للتعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة حيز خاص، حيث تم التركيز على تدريب العناصر على أفضل الممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لضمان التعامل الآمن والفعال مع هذه التهديدات.

بلغ التدريب ذروته في مرحلته الختامية، حيث نفذت القوات المشاركة عملية اقتحام سيناريو بؤرة إرهابية متمركزة داخل مدينة سكنية. اعتمدت هذه العملية على استخدام المروحيات لنقل القوات بسرعة وكفاءة إلى مسرح الحدث، وتم فيها محاكاة دقيقة لتحرير رهائن محتجزين، والقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين من المدنيين أو أفراد القوات. كما شملت هذه المرحلة تنفيذ تدريبات رماية غير تقليدية، أظهرت مدى الدقة والمهارة العالية التي يتمتع بها أفراد الصاعقة في إصابة الأهداف المختلفة، سواء كانت ثابتة أو متحركة، في ظروف ميدانية متنوعة.

بشكل عام، عكست مراحل التدريب المختلفة المستوى الرفيع والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة من الجانبين. وأكدت هذه القدرة على تنفيذ كافة المهام القتالية الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، مما يعكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة المصرية والهندية. تأتي هذه المبادرات التدريبية المشتركة في إطار استراتيجية القوات المسلحة المصرية الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات التدريبية مع الدول الصديقة والشقيقة، وتوطيد أواصر التعاون العسكري، ورفع القدرات القتالية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تدريب مصري هندي قوات الصاعقة تعاون عسكري مكافحة الإرهاب تبادل خبرات

United States Latest News, United States Headlines