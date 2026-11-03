اختبارات أوركسترا النشء بوزارة الشباب والرياضة تجذب 185 متقدمًا

اختتمت وزارة الشباب والرياضة اختبارات أوركسترا النشء بالجزيرة، حيث سجل 185 شابًا، في خطوة لتوسيع قاعدة المواهب الموسيقية وإعداد جيل فني واعٍ.

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بنجاح اختبارات الأداء الخاصة بالمتقدمين للانضمام إلى أوركسترا النشء التابعة لها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية القدرات الفنية والصقل الإبداعي للشباب. وقد أقيمت هذه الفعالية الهامة ب مركز الابتكار الشبابي والتعلم الواقع بجزيرة الزمالك، في أجواء تعكس الاهتمام الكبير بالموسيقى والرغبة الصادقة في خوض تجارب فنية تسهم في بناء قدرات جيل جديد.

شهدت عملية الاختبار إقبالًا ملحوظًا من قبل الفئات العمرية الشابة، حيث وصل إجمالي عدد المتقدمين الذين سجلوا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم إلى 185 متقدمًا. ويأتي هذا العدد الكبير كمؤشر قوي على تنامي اهتمام الأجيال الجديدة بالفنون الموسيقية، ورغبتهم الجمة في اكتشاف قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم الفنية في هذا المجال المتخصص، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الموسيقى في بناء الشخصية.

Also read زيادة تتراوح بين 170 إلى 185 ألف جنيه بأسعار سانج يونج فى مصر

تفاصيل آلية الاختبارات وموقعها

أُقيمت اختبارات الأداء في مركز الابتكار الشبابي والتعلم، وهو موقع استراتيجي يهدف إلى دعم المبادرات الإبداعية وتوجيه طاقات الشباب نحو مسارات بناءة. وقد انعكست الأجواء العامة للفعالية في تلك الأيام على حجم الاهتمام الذي تحظى به الموسيقى لدى النشء، مع الرغبة الدافقة في الانضمام إلى أوركسترا رسمية توفر بيئة محفزة للتعبير عن الإبداع. وقد ركزت الإجراءات على تقييم الاستعداد الفني والقدرة على التفاعل الجماعي ضمن فرقة موسيقية متكاملة.

Advertisement

أهداف الوزارة في اكتشاف المواهب

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لوزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الفنية والموسيقية على مستوى الجمهورية. تسعى الوزارة من خلال أوركسترا النشء إلى توفير بيئة آمنة ومشجعة تتيح للنشء فرصة التعبير عن إبداعاتهم وتنمية مهاراتهم وفق أسس فنية متخصصة. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد جيل يمتلك وعيًا ثقافيًا رفيعًا، وذوقًا فنيًا سليمًا، والقدرة على المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل والفعاليات الفنية المحلية والدولية.

توقعات النتائج والتطوير المستقبلي

تحرص الوزارة من خلال دعم أوركسترا النشء على إتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة لتطوير إمكاناتها الموسيقية، والعمل الجماعي، واكتساب الخبرات الفنية من خلال مرشدين متخصصين. يعمل هذا البرنامج على تعزيز دور الأنشطة الفنية في بناء شخصية النشء بصورة متكاملة، واكتشاف طاقاتهم الإبداعية واستثمارها بصورة إيجابية تعود بالنفع على المجتمع. ومن المقرر الإعلان عن نتيجة اختبارات الأداء خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية الخاصة بالتقييم الدقيق واختيار العناصر المؤهلة للانضمام إلى الأوركسترا رسميًا.