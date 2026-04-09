اختتام دورة تدريبية دولية حول الإعلام الديني والذكاء الاصطناعي

اختتمت في القاهرة الدورة التدريبية الدولية الحادية عشرة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي 'أوسبو'، والتي ركزت على دور الإعلام الديني في عصر الذكاء الاصطناعي. شهد الحفل الختامي تكريم المشاركين وتأكيد على أهمية بناء الوعي الرشيد في ظل التحديات المعاصرة.

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الدولية التدريبية الحادية عشرة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ' أوسبو '، والمنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من 5 إلى 9 من أبريل الجاري، تحت عنوان: 'المحتوى الديني والأخلاقي إعلاميا في عصر الذكاء الاصطناعي '.

\وشهد حفل الختام حضوراً كبيراً، شمل الدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني، نائباً عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي 'أوسبو'، وعصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد 'أوسبو'، وإسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ محمد مجدي عوض، مدير التدريب بالوزارة، والدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري للأكاديمية. بدأت فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية للدكتور أسامة رسلان، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد العجمي، تلاها عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات الدورة وإنجازاتها. وألقى كلمة المتدربين كل من: ريم بنت عبدالوهاب صويلح، والشيخ صالح منصور شرف، حيث عبرا عن تقديرهما للقائمين على الدورة ومحتواها المتميز، مؤكدين أن البرنامج التدريبي أسهم في تطوير المهارات الإعلامية، خاصة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المحتوى الديني، بما يعزز بناء الوعي الرشيد.\وفي كلمته، وجه رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي 'أوسبو' التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لهذه الدورات، مثمناً تعاون وزارة الأوقاف وأكاديمية الأوقاف الدولية في إنجاح هذا البرنامج النوعي، ومؤكداً أن الدورة تستهدف صناعة وعي رشيد في ظل التحديات المعاصرة، وأن امتلاك المعرفة أصبح مفتاحاً للتأثير وصناعة القرار، مضيفاً: 'نصنع وعياً رشيداً في زمن تتداخل فيه المفاهيم'. ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبدالباري أن الإعلام الديني أصبح مسؤولية كبرى في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وأن الكلمة أمانة تتطلب وعياً وانتقاء دقيقاً، مع الالتزام بالقيم والأخلاق، مؤكداً أن الإعلام الديني أمانة ومسؤولية متجددة. وفي كلمته، أشاد عصام الأمير بجهود وزارة الأوقاف واتحاد 'أوسبو' في تنظيم هذه البرامج التدريبية، مؤكداً أن بناء الضمير الإنساني يمثل أساس حماية المجتمعات، مع ضرورة التثبت من المعلومات في ظل التسارع الإعلامي. كما أكد رئيس إذاعة القرآن الكريم أنها ستظل منارة للفكر الإسلامي الوسطي، مشدداً على أهمية مواكبة التطور الإعلامي، وتقديم محتوى يخدم الإنسان ويعزز القيم. وشهدت الاحتفالية تكريم المشاركين وتسليم شهادات التقدير، حيث عبر المتدربون عن سعادتهم بهذه التجربة التي أتاحت لهم تبادل الخبرات وبناء جسور من التعاون الإعلامي





الإعلام الديني الذكاء الاصطناعي أوسبو وزارة الأوقاف التدريب الإعلامي

