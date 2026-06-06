اختبارات التدرج للدرجات الملونة في المواي تاي بمشاركة 200 لاعب

عقد الاتحاد المصري للمواي تاي اختبارات التدرج للدرجات الملونة بالمعادي الجديدة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، ضمن خطة شاملة لتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

في إطار الجهود المستمرة لتطوير رياضة المواي تاي في مصر وتوسيع قاعدتها، عقد الاتحاد المصري للمواي تاي اختبارات التدرج للدرجات الملونة التي أقيمت ب المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي الجديدة، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة شاملة يسعى الاتحاد من خلالها إلى إعداد وتأهيل اللاعبين وفق أسس فنية وعلمية سليمة، مع التركيز على صقل مهاراتهم في أساسيات رياضة المواي تاي وفنون المواي بوران، مما يسهم في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية الدولية والقارية. وقد شهدت الاختبارات تألق العديد من المواهب الواعدة، مما عكس التطور الملحوظ في مستوى اللعبة على مستوى الجمهورية، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأندية والمدربون في إعداد جيل جديد من المقاتلين المتميزين.

تولت الإشراف على الاختبارات اللجنة العليا للمدربين برئاسة الماستر رفعت جابر، وعضوية الكابتن أيمن الحمصاني والكابتن هيثم الشربيني، حيث أجريت وفق المعايير الفنية المعتمدة دولياً لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في التقييم. وحضر الفعاليات الكابتن محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للمواي تاي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة، الذي أكد أن الاتحاد يواصل جهوده المكثفة لاكتشاف المواهب الطامحة وصناعة أبطال المستقبل، بما يعزز مكانة مصر competitively على المستويين القاري والدولي.

كما عبر الاتحاد من خلال هذه المبادرة عن التزامه بنشر رياضة المواي تاي في جميع أنحاء مصر، وتوفير بيئة تدريبية احترافية تساعد في إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على حمل اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية. في سياق منفصل، كرم اتحاد الكرة المصري منتخب الناشئين بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا، وهو الإنجاز الذي يعكس التقدم المستمر في كرة القدم المصرية على الصعيد الأفريقي





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