اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ47 بتكريم المصور سعيد شيمي وجائزة فيبريسى لفيلم "هيسل 85"، بحضور نجوم السينما وجمهور غفير حقق أرقاما رقمية قياسية.

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل مهيب أُقيم بقاعة دار الأوبرا المصرية في وسط العاصمة، بحضور واسع النطاق. جمع الحفل نخبة من صناع السينما، ورجال الإعلام، والشخصيات الثقافية والفنية البارزة على الساحة المصرية والعربية، في ختام مسيرة ثقافية امتدت لأيام متعددة من العروض والندوات.

حضر الحفل بشكل مكثف نخبة من كبار الفنانين والمخرجين، وعلى رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، الذي يشغل منصب رئيس المهرجان، والمدير الفني محمد طارق. كما شاركت أسماء بارزة مثل يسرا، ليلى علوي، فردوس عبد الحميد، المخرج محمد فاضل، عايدة رياض، إلهام شاهين، سيف عبد الرحمن، بالإضافة إلى المخرج الجزائري أحمد راشدي والمخرج الألماني رالف بليجر، ومدير التصوير محمود عبد السميع، ولقاء الخميسي، والمخرج هاني خليفة، وخالد سليم، والمنتج هشام سليمان، ومحمد محمود عبد العزيز، وحازم إيهاب، وعدد كبير من الضيوف الأجانب.

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تفاصيل حفل الافتتاح والترحيب بالحضور

بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، متبوعًا بعرض مرئي استعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي نضجت خلال أيام الدورة السابعة والأربعين. ثم تابع الحضور عرضًا جرافيكيًا احتفاليًا أضاء مرور خمسين عامًا على تأسيس هذا الصرح السينمائي، تحت شعار "50 سنة مهرجان.. حكاية وطن"، الذي يجسد الصلة العميقة بين السينما وهوية البلاد.

كلام رئيس المهرجان عن إنجازات الدورة

صعد حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى خشبة المسرح ليلقي الكلمة الافتتاحية، مشيدًا بحضوره الكثيف ومتمنيًا العذر نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة المصري. أكد فهمي أن السينما تمتلك سحرًا خاصًا يجمع الشعوب والثقافات في مساحة إنسانية واحدة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد توثيق للحكايات بل جسر للحوار في عالم يشهد انقسامات حادة.

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وأوضح رئيس المهرجان أن القيمة الحقيقية تكمن في قدرتها على جمع الجمهور أمام الشاشة، حيث تتلاقى أفلام من مختلف دول العالم ولغاتها لتقدم حكايات إنسانية تلامس المشاعر. كما نوه إلى أهمية الجلسات والورش الفنية والدروس المتخصصة التي تتيح لصناع السينما تبادل الخبرات وإعداد جيل جديد قادر على تطوير الصناعة السينمائية.

الأرقام القياسية في الحضور والإعلام الرقمي

كشف حسين فهمي عن إقبال جماهيري غير مسبوق خلال الدورة السابعة والأربعين، حيث تم بيع 53 ألف تذكرة، مما يؤكد مكانة السينما كأداة قوية للنفوذ والتأثير. كما أشار إلى النجاح الكبير الذي حققته عروض الأفلام المصرية المرممة، حيث تقرر عرض جميع هذه الأفلام في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، متبوعة بمناقشات متخصصة لتاريخ السينما.

وحول التفاعل الرقمي، أكد رئيس المهرجان أن المنصات الرسمية سجلت أرقامًا مذهلة. فقد حقق المهرجان على منصة إنستجرام 22 مليون مشاهدة، و300 ألف تفاعل، مع وصول مدى انتشاره إلى 2.5 مليون متابع. أما على منصة فيسبوك، فحقق 8 ملايين مشاهدة، و100 ألف تفاعل، ووصل مدى الانتشار إلى 500 ألف، مما يعكس تجاوز الفعاليات حدود المكان.

التكريمات الرسمية والجوائز الكبرى

قدم رئيس المهرجان الإعلامي جاسمين طه زكي لتولي تقديم حفل توزيع الجوائز، والذي شهد لحظة ذروته بإعلان الفائزين. استُهلّت المراسم بمنح الهرم الذهبي لإنجاز العمر لمدير التصوير المصري الكبير سعيد شيمي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته الخالدة في عالم التصوير السينمائي، وسط عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز محطاته.

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وفي السياق نفسه، حصد فيلم "هيسل 85" جائزة فيبريسي، مما أكمل لوحة التكريمات في هذه الدورة التي جمع فيها المهرجان بين عراقة الماضي السينمائي وحيوية الإبداع المعاصر، مع تأكيد مستمر على دور المهرجان في دعم المواهب الشابة من خلال اتفاقيات مع جامعات ومعاهد تعليمية.