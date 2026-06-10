اختتام الأسبوع القرآني الدولي في العتبة الحسينية وإعلان نتائج مسابقات كربلاء والبراعم الدولية

دار القرآن الكريم في الحرم الشريف اختتم فعاليات الأسبوع القرآني الدولي بإعلان الفائزين في مسابقات التلاوة والحفظ، بمشاركة ممثلي ثلاثين دولة، وإطلاق جوائز كربلاء الدولية وتكريم القارئ المصري محمد أحمد القلايجي كأول فائز في مسابقة البراعم.

اختتمت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة فعاليات الأسبوع القرآن ي الدولي بإعلان نتائج مسابقتي جائزة كربلاء والبراعم الدوليتين في حرم الإمام الحسين الشريف مساء الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026.

شهد الحفل حضور ممثلي ثلاثين دولة عربية وأجنبية شاركوا في مسابقات التلاوة والحفظ، حيث ألقى القارئ الدولي الشيخ ميثم التمار كلمة افتتاحية تلتها كلمة رئيس قسم دار القرآن الكريم الشيخ الدكتور خير الدين الهادي الذي أوضح أهمية هذه الفعاليات في تعزيز القرب من سيدي الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع. وقد تم عرض فيلم وثائقي يلخص أنشطة الأسبوع وإبراز إنجازاته، ثم تلا ذلك الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات وتكريمهم بحضور اللجنة التحكيمية والطواقم الإدارية والفنية والهندسية والمسؤولين عن العلاقات العامة





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