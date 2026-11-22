شهدت وزارة الثقافة اختتام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي بمسرح الجمهورية بالقاهرة، بحضور وزير التعليم العالي ونخبة من القيادات الثقافية والتربوية في مصر.

اختتمت الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري فعالياته يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح الجمهورية بمركز القاهرة الثقافي، وذلك بحضور فاعلين في الساحتين الثقافية والتربوية. وقد أشرفت على الحفل السيدة انتصار السيسي ، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، التي تولي المشروع رعاية كريمة، كما شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في مراسم الختام الرسمية.

التفاصيل وآليات تنظيم المهرجان الثقافي

تم تنظيم المهرجان على مدار فترة زمنية محددة استمرت 12 يومًا من الفعاليات المتنوعة التي شملت عروضًا مسرحية وتفاعلًا مباشرًا مع الجمهور، حيث شهد الختام تكريمًا للفائزين وإعلانًا عن النتائج النهائية للمنافسة. وقد حضر الاحتفال الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، وعمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح ومدير المهرجان، مما يعكس التضافر المؤسسي بين الجهات المعنية.

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وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أهمية هذا الحدث في استعراض القدرات الإبداعية للشباب في العاصمة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية لضمان انطلاقة ناجحة للمهرجان. وقد شارك في الحفل أيضًا الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والمنسق العام للمهرجان، وعدد آخر من قيادات الوزارتين وأعضاء اللجنة العليا.

موقف وزارة الثقافة ورؤية وزارة التعليم

في كلمته خلال مراسم الختام، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، مؤكدًا أن المهرجان جاء بدعم ورعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية. وأشار قنصوة إلى أن المشروع يمثل احتفاءً وطنيًا بالمواهب الواعدة، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن كل طفل يمتلك طاقة إبداعية فريدة تستحق الاكتشاف وتوفير الفرص المناسبة لتنميتها وتطويرها وصولًا إلى آفاق أوسع.

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وتحدث الوزير عن أن الـ 12 يومًا الماضية كانت حافلة بالطاقات الإبداعية والمواهب التي أضاءت خشبة المسرح المدرسي، مقدمين نماذج ملهمة من التميز، متوازيًا مع ما أسفر عنه المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان من رؤى وأفكار وتوصيات تثري الحركة المسرحية وتفتح آفاقًا جديدة لتطورها التربوي والثقافي. وأكد قنصوة أن نجاح الدورة الأولى يمثل خطوة حاسمة في إرساء قواعد مهرجان فني نطمح لأن يصبح من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر، يتطور عامًا بعد عام ليصبح منصة وطنية لاكتشاف المواهب.

الأثر المجتمعي والخطوات المستقبلية

ورأى الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المهرجان يتسق مع استراتيجية الدولة المصرية في اكتشاف المواهب ورعايتها والاستثمار في الإنسان، مبينًا أن بناء الإنسان يبدأ منذ مرحلة النشء، وأن الثقافة والفنون ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل أدوات أساسية لبناء الوعي وتنمية الشخصية. وأكّد أن المهرجان يجسد أنموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف وطنية تتجاوز حدود كل مؤسسة، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو توحيد الجهود.

واستكمل الوزير شرحه مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل في وزارة الثقافة المصرية تضع اكتشاف المواهب ورعايتها في مقدمة الأولويات، مع توفير مسارات متعددة تتيح للمبدعين، خاصة الأطفال والشباب، فرصًا حقيقية للتعلم والتطوير. ولفت الانتباه إلى تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السادسة، التي تحظى أيضًا برعاية السيدة انتصار السيسي، موضحًا أن إعلان أسماء الفائزين بجائزة المهرجان القومي للمسرح المدرسي يؤكد اهتمام الدولة بقيمة النشء.

وطرح الدكتور قنصوة على وزير التربية والتعليم، السيد محمد عبد اللطيف، أهمية تكثيف التعاون لتقديم مجموعة من العروض المسرحية في مختلف أنحاء مصر طوال العام، وليس فقط خلال الموسم الصيفي. ودعا إلى إتاحة مسارح الثقافة والجامعات ومراكز الشباب لإتاحة الفرصة لأبناء القرى والمحافظات لتقديم عروضهم أمام عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية، مؤكدًا أن مصر زاخرة بأبنائها المبدعين الذين يستحقون الدعم.

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وفي ختام كلمته، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للسيدة انتصار السيسي على رعايتها الكريمة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمامًا حقيقيًا بأطفال مصر ونشئها. كما موجّهًا التحية لوزارة التربية والتعليم والسيد الوزير محمد عبد اللطيف على التعاون المثمر، متطلعًا إلى البناء عليه في الدورات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة للمزيد من المواهب في مدارس مصر بمختلف المحافظات.