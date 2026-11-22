اختتمت الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي فعالياتها في 22 نوفمبر بحفل ختام ضخم شهد تكريم المبدعين وإعلان الجوائز، في مبادرة تربوية فنية هامة.

اختتمت في الثامنة مساء الأحد الموافق 22 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، والتي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. أقيم الحفل الختامي الذي تضمن تكريم المشاركين وإعلان الفائزين داخل مسرح الجمهورية، وسط حضور رسمي وفني متميز.

حفل الختام واستقبال الوزراء والمسؤولين

شهدت الليلة الختامية، التي تتزامن مع الاحتفال بأعياد الطفولة، حضوراً مكثفاً لكبار المسؤولين في مصر، حيث كان في استقبال الضيوف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. جاء هذا الحضور ليعكس الاهتمام الكبير من الدولة بأهمية المسرح كمدخل تربوي وتعليمي.

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إلى جانب الوزراء، شارك في الفعالية عدد من قيادات الوزارتين المعنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ونخبة من الفنانين والمثقفين المتخصصين في هذا المجال، وجميع المهتمين بالعمل المسرحي المدرسي من مختلف محافظات الجمهورية. كان الاحتفال فرصة للاحتفاء بالمكرمين من الشخصيات التي أسهمت في دعم وإنجاح الدورة الأولى للمهرجان.

برنامج فني وإخراجي على يد خالد جلال

تضمن برنامج الحفل الختامي عرضاً فنياً من إخراج الفنان خالد جلال، والذي قدم أداءً مسرحياً يعكس مستوى الجودة الذي وصلت إليه الفرق المشاركة. يأتي هذا العرض الفني كنقطة ذروة في فعاليات المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 10 وحتى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

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خلال الحفل، تم إعلان جوائز المهرجان وتوزيعها رسمياً على الفائزين في مختلف المسابقات المسرحية التي شارك بها الطلاب. كان التكريم جزءاً أساسياً من البرنامج، حيث تم إهدائ دروع وشهادات تقدير للشخصيات المؤثرة في دعم النشاط المسرحي المدرسي، تقديراً لدورهم المحوري في نجاح هذه المبادرة الوطنية.

مؤسسات تنظيمية وشراكات استراتيجية

نظم المهرجان بالتعاون الوثيق بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تولي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح، تنظيم الفعاليات. كما شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة كشريك استراتيجي للمهرجان، مما ضمن وصول الأنشطة الثقافية والفنية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب في كافة أنحاء البلاد.

تم التنسيق مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انسيابية العمل وترابط البرامج التعليمية مع العروض المسرحية. هذا التعاون المؤسسي يهدف إلى خلق بيئة إيجابية تدعم الإبداع لدى الطلاب وتوفر لهم منصة رسمية لعرض مواهبهم أمام جمهور واسع ونقاد متخصصين.

أهداف تربوية ونمائية للمهرجان القومي

يأتي إطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره كواحد من أهم روافد اكتشاف المواهب. يهدف المهرجان إلى تنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، من خلال توفير مساحة آمنة ومشجعة للتعبير عن الذات بصور فنية عالية.

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كما يلعب المهرجان دوراً تربوياً وثقافياً كبيراً في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء. يحرص القائمون على المهرجان على تشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف المحافظات.

يسعى المهرجان أيضاً إلى تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية، مما يساهم في تخريج جيل مبدع قادر على التفكير النقدي والإبداعي. من خلال هذه المبادرة، يتم بناء أساس متين للثقافة الفنية في مصر، وربط الأجيال الشابة بتراثهم الثقافي وإمكانياتهم المستقبلية في عالم الفنون الدرامية.