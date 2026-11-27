اكتشاف اختراق في منصة السحابة الرئيسية للقوات الجوية الأمريكية كلاود وان يثير مخاوف بشأن تسرب بيانات حساسة ويتطلب تدخلاً عاجلاً من القيادة السيبرانية لتقييم الأضرار.

أفادت مصادر مطلعة بأن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من اختراق منصة الحوسبة السحابية الرئيسية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والمعروفة باسم "كلاود وان"، مما يعرض كميات هائلة من البيانات الحساسة للخطر. يُرجح أن هذا الاختراق كشف خلال أعمال تحديث للنظام قبل نحو شهر، مما أسفر عن اضطرابات واسعة في تشغيل المنصة التي تدير عمليات حيوية للقوات الجوية.

طبيعة الاختراق وآلية الوصول للنظام

استغل المهاجمون ثغرة برمجية للوصول إلى "مستوى التحكم وش شبه المصدر" في البنية التحتية لمنصة "كلاود وان". يصف الخبراء هذا المستوى بأمر يشبه جهاز تحكم عن بعد شامل، مما يمنح المخترقين القدرة النظرية على الاطلاع على الحالة التشغيلية للطائرات العسكرية أو تتبع حركة قطع الغيار، رغم عدم تأكيد استغلالهم لهذه الصلاحية فعلياً حتى الآن. وتم استدعاء "القيادة السيبرانية" التابعة للجيش الأمريكي لتقييم حجم الأضرار بدقة.

Also read منتخب مصر للرجال يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 3×3 لكرة السلة للكراسي المتحركة

استجابة الجهات الرسمية وتوقف التحديثات

في رداً على التسريبات، أصدرت منصة "كلاود وان" بياناً تنفي فيه التعليق المباشر على الوضع الأمني أو الثغرات، مؤكدةً على اتخاذ تدابير احترازية مستمرة لحماية معلومات وزارة القوات الجوية. وتوقفت الجهود الرامية إلى نقل التطبيقات الإدارية إلى المنصة، وهي أولوية عسكرية معلقة منذ فترة، كما تم حظر تحديثات التطبيقات الحالية، مما حال دون تثبيت إصلاحات أمنية ضرورية لفريق العمل.

تفاصيل المنصة والشركات الداعمة لها

أُطلقت منصة "كلاود وان" في عام 2017 لتكون الوجهة المركزية لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات للقوات الجوية. تجمع المنصة موارد أربع شركات كبرى، هي "مايكروسوفت" و"أمازون" و"أوراكل" و"ألفابت"، لتشغيل عشرات التطبيقات التي تغطي إدارة بيانات الأفراد والرواتب والخدمات اللوجستية. وكانت شركة "إس إيه آي سي" المتعاقد الرئيسي لتشغيل المنصة حتى عام 2025، حين تولت شركة "ليدوس" هذه المهمة.

Advertisement

الأضرار التشغيلية وتأثيرها على العمليات

تتضمن التطبيقات الحيوية التي تديرها المنصة نظام القيادة والسيطرة السحابي الخاص بالقوات الجوية، الذي يجمع بيانات رادارات الدفاع الجوي ومعلومات أخرى من مختلف أنحاء أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، يدير النظام "نظام الذخائر القتالية المتكامل" الذي يتتبع الصواريخ في أكثر من 200 موقع تابع للقوات الجوية الأمريكية حول العالم، مما يجعل العطل فيه ذا آثار استراتيجية واسعة.

السياق العام للهجمات الإلكترونية الحديثة

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد المخاوف بشأن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تكتسب أهمية خاصة للشبكات القائمة على الحوسبة السحابية. تتعامل الحكومة الأمريكية حالياً مع تداعيات ما لا يقل عن ست حوادث سيبرانية أخرى كُشف عنها مؤخراً، تشمل حادثتين في مكتب التحقيقات الفيدرالي واختراقاً سابقاً لبيانات وزارة الدفاع (البنتاغون)، وتسريباً لموظفي وزارة الأمن الداخلي واختراقاً لوكالتين استخباريتين ووزارة الخزانة.