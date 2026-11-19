تسريب لقطات تدريبية سرية لموريسيو بوكيتينو مع مانشستر يونايتد عبر طائرة مسيرة قبل مواجهة ليفربول بفترة وجيزة، مما يثير مخاوف أمنية كبيرة لدى النادي.

كشفت تقارير إخبارية عن تعرض الحصة التدريبية الأولى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة مدربّه الجديد ماوريسيو بوكيتينو ، لحادث اختراق أمني خطير عن طريق طائرة مسيرة. وقد حدث هذا التسريب السري للقطات الفيديو قبل أيام قليلة فقط من الموعد المقرر لمباراة الفريق الكبرى ضد ليفربول في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز المعروفة باسم البريميرليغ.

تفاصيل الحادثة في مركز كارينغتون

بدأ بوكيتينو مهامه رسمياً كمدرب جديد للنادي بعقد يمتد لمدة عامين ونصف العام، وكان يجهّز الفريق بعناية لمواجهة ليفربول. خلال هذه الفترة، اكتشف النادي أن حصته التدريبية الأولى التي أقيمت في مركز كارينغتون قد تم تصويرها سراً بواسطة طائرة من دون طيار. وقد تم تداول المقاطع المسربة لاحقاً على منصة يوتيوب، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعرفة تفاصيل الواقعة.

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وفقاً لما نشرته صحيفة صن البريطانية، تمكّن الطائرة المسيرة من التقاط ما يقارب اثنتي عشرة دقيقة من التدريبات المكثفة. وقد أظهر المقطع المصور اللاعبين وهم يؤدون تمارين مختلفة على أحد الملاعب، بينما كان المدرب الأرجنتيني ذو الخمسة والأربعين عاماً يوجه تعليماته الفنية لهم. ثم ظهر في اللقطات وهو يجمع الفريق لإلقاء كلمة تحفيزية قبل انتهاء الجلسة التدريبية بساعات.

مخاوف أمنية وردود فعل واسعة

أثارت الواقعة موجة من الغضب والمخاوف بين جماهير مانشستر يونايتد والمسؤولين، خاصة مع اقتراب موعد المواجهة الحاسمة ضد ليفربول. صرح مشجع بأن الأمر غير مقبول على الإطلاق في ظل هذه الظروف الدقيقة، مشيراً إلى أن التسريب يحدث قبل أيام قليلة من اللعب خارج أرض الفريق. كما أعرب آخرون عن دهشتهم من سهولة اختراق الأمن في مركز كارينغتون، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الحالية.

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لم يكتفِ المشجعون بالتعبير عن استيائهم، بل طرحوا شكوكاً حول قدرة النادي على تعزيز الحماية الأمنية في المستقبل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. بينما لاحظ متابعون آخرون أن تسهيل مرور طائرة مسيرة فوق منطقة تدريب حساسة يمثل إهملاً جسيماً يتطلب تدقيقاً فورياً. ولم يتضح بعد ما إذا كان النادي قد اتخذ إجراءات قانونية أو أمنية إضافية للرد على هذا الاختراق المباشر للخصوصية التدريبية.

الوضع الحالي وتأثيره على مباراة ليفربول

يخوض مانشستر يونايتد هذه الفترة في ظل ضغوط كبيرة لإنقاذ موسم الفريق، حيث يحتل حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حال تحقق نتائج إيجابية لفريقي سندرلاند وكريستال بالاس في مبارياتهما، قد يتراجع يونايتد إلى المركز الأخير قبل مواجهة ليفربول الموعودة.

تعتبر مباراة ليفربول التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد أنفيلد، نقطة تحول جوهرية في مسار الموسم، وستمثل أول اختبار حقيقي لبوكيتينو على رأس القيادة الفنية. يتعين على المدربين والمسؤولين الآن التركيز الشديد على تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان حماية أسرار الفريق، مع الحفاظ على التركيز الكامل لللاعبين لتحقيق نتائج طيبة وإنقاذ الفريق من مركز الخطر.