اختراق مسيّرات من لبنان للأجواء الإسرائيلية وإطلاق صفارات الإنذار في نهاريا

توتر أمني على الحدود الشمالية لإسرائيل بعد رصد مسيرات من لبنان وإطلاق صفارات الإنذار في نهاريا والجليل الغربي، واعتراض طائرتين مسيرتين دون إصابات.

دوت صفارات الإنذار، الأحد، في مناطق قريبة من مدينة نهاريا شمالي إسرائيل ، عقب رصد ما وصفته الجبهة الداخلية ال إسرائيل ية بـ"اشتباه في تسلل طائرات مسيرة" انطلقت من الأراضي ال لبنان ية، ما أثار حالة من الاستنفار على طول الحدود الشمالية .

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها فعلت أنظمة الإنذار في عدد من البلدات القريبة من نهاريا كإجراء احترازي، تحسباً لاختراق مسيرات المجال الجوي الإسرائيلي. وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين تمكنتا من اختراق الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن المسيرات التي أطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية تقع قرب منطقة رأس الناقورة الحدودية، في تطور جديد يعكس استمرار التوتر الأمني على الجبهة الشمالية. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان نحو إسرائيل، مما أدى إلى رد إسرائيلي بقصف مدفعي وجوي. وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توتراً متصاعداً منذ سنوات، مع اتهامات إسرائيلية متبادلة لـ"حزب الله" اللبناني بتعزيز وجوده العسكري في المنطقة.

وتعتبر جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، العدو الأبرز لإسرائيل في الشمال، وقامت بعمليات عديدة عبر الحدود في السنوات الماضية. وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تغطية الحادث، مع تركيز على فشل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض المسيرات، رغم استخدام منظومات متطورة مثل القبة الحديدية. وأشار المحللون إلى أن هذه الحادثة تشكل تحدياً جديداً للجيش الإسرائيلي، وتثير تساؤلات حول جاهزيته لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار، التي أثبتت فعاليتها في الحروب الحديثة.

كما طالب سكان المنطقة الشمالية الحكومة الإسرائيلية بتحسين الحماية المدنية وتعزيز التحصينات ضد الهجمات المحتملة. على الصعيد الدولي، لم يصدر تعليق فوري من الأمم المتحدة أو الدول الغربية على الحادث، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن مثل هذه التطورات تزيد من مخاطر اندلاع مواجهة شاملة بين إسرائيل وحزب الله، وقد تؤثر على جهود التهدئة الإقليمية. وتظل الحدود الشمالية لإسرائيل على أهبة الاستعداد، مع استمرار التحذيرات من المزيد من التصعيد في الأيام القادمة





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