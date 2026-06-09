اختطاف جماعي في ولاية زامفارا يفضح ضعف الأمن المحلي وصراعات العصابات في شمال نيجيريا

الشرطة النيجيرية تُفشف تفاصيل عملية اختطاف 39 شخصًا في بلدة ماجامين ديدي بولاية زامفارا، وتسلط الضوء على الأزمات الأمنية المتفاقمة في شمال نيجيريا نتيجة للتمرد المستمر والنشاطات غير القانونية للجماعات المسلحة.

في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شمال غرب نيجيريا ، كشف المتحدث باسم الشرطة، يزيد أبو بكر، عن تفاصيل عملية اختطاف جماعي استهدف 39 شخصًا في بلدة ماجامين ديدي بولاية زامفارا.

وقد وقع الاختطاف يوم الأحد حين تجمع حوالي 47 شخصًا في اجتماع يُفترض أنه يهدف إلى مصالحة وإحلال السلام بين المجتمع المحلي وزعيم إحدى العصابات المسلحة المتهمة بعمليات اختطاف سابقة. حين وصل الزعيم إلى الموقع، استغل الفرصة لاحتجاز معظم الحاضرين، في ما وصفه المسؤولون بأنها محاولة لاستعادة الهيمنة وتعزيز ممارسات الرهبة التي تُستَخدمها الجماعات المسلحة لضمان خضوع السكان المحليين





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