اختفاء صلاح من مرشحي أفضل لاعب أفريقيا 2026 ومنتخب الناشئين يتأهل للنهائي

تغيب محمد صلاح عن قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2026، بينما تأهل منتخب مصر للناشئين لنهائي كأس الخليج بعد فوز قوي على الصين.

شهدت الساحة الرياضية المصرية والأفريقية تطورين بارزين في وقت واحد، حيث تم الإعلان رسميًا عن قائمة المرشحين ل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، مما أثار جدلًا واسعًا بسبب غياب النجم محمد صلاح عنها. وفي الجانب الآخر من الملعب، واصل منتخب مصر تحت 17 عامًا مساره المميز في بطولة كأس الخليج ، حيث تأهل رسميًا إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره المنتخب الإماراتي في ختام المسابقة.

تفاصيل المباراة النهائية لكأس الخليج

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أمام نظيره الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة حاليًا ضمن نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولات متبادلة بين المنتخبين، قبل أن ينجح الفراعنة الصغار في افتتاح التسجيل، إلا أن المنتخب الإماراتي تمكن من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

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وجاء هدف التقدم للمنتخب المصري عن طريق خالد محمود في الدقيقة 19، بعدما استقبل عرضية مميزة وحولها إلى الشباك الإماراتية، ليمنح الفراعنة الأفضلية في النتيجة. وفي الدقيقة 44، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب الإماراتي، نجح اللاعب جينيبي في ترجمتها إلى هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عبيد، عبدالعزيز محمود، أمير حسن، عزت عبد المعز، سيف كريم، آدم القزاز، زياد سعودي، يوسف عبدالله، سيف أمير، عبدالعزيز خالد، وخالد مختار. ووصل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعدما قدم عرضًا قويًا في نصف النهائي أمام الصين، وحقق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل.

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حيث سجل دانيال تامر هدفين خلال الشوط الأول، وأضاف خالد موسى الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن يختتم محمد عطية الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 93. على الجانب الآخر، نجح المنتخب الإماراتي في انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه على اليمن بهدف نظيف، ليواجه الفراعنة الصغار في المباراة الختامية على لقب البطولة.

تاريخ محمد صلاح مع جوائز الكاف

يمثل غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدثًا لافتًا في مسيرة قائد منتخب مصر، بعدما اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية. ولم يكن صلاح مجرد اسم حاضر في قوائم المرشحين، بل نجح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018.

وبذلك أصبح أحد أبرز النجوم المصريين الذين تركوا بصمة في تاريخ الجائزة. بدأ ظهور محمد صلاح في قوائم الكاف عام 2013، عندما تواجد ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا، لكنه لم يصل وقتها إلى القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين. وبعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015.

واستمر ظهوره خلال السنوات التالية، قبل أن يغيب عن نسخة 2024، ثم يعود للمنافسة في نسخة 2025. وباحتساب القوائم التي ظهر بها منذ 2015 وحتى 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، يصل رصيده إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين، وفق هذا الاحتساب. ويظل عامَا 2017 و2018 الأبرز في علاقة محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا.

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ردود الفعل والقوائم الرسمية

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، صورة جديدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يضحك، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، والتي خلت من اسمه. وجاء ظهور صلاح بالصورة عقب الكشف عن قائمة العشرة المرشحين للجائزة، في مفاجأة لافتة لجماهير الكرة المصرية.

وأثار غياب النجم المصري عن الترشيحات اهتمام الجماهير، لا سيما أنه سبق له التتويج بالجائزة مرتين عامي 2017 و2018، إلى جانب حضوره المتكرر في قوائم المرشحين خلال مسيرته. ولم يعلن صلاح عن أي تعليق مباشر بشأن استبعاده من القائمة، فيما تزامن نشر صورته المبتسمة مع حالة الجدل التي صاحبت إعلان ترشيحات جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأسماء المتنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، ضمن قائمة المرشحين لجوائز CAF Awards. ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز CAF Awards 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة. كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المدربين المرشحين للمنافسة على جائزة الأفضل في القارة لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي المصري حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك.