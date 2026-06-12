ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنسبة 2% مع تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، على مستوى محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب زيادة بلغت 225 جنيهًا في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الأول، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه، مدعومًا بصعود الأوقية عالميًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران.

ارتفع سعر الذهب في مصر مع تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، على مستوى محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب زيادة بلغت 225 جنيهًا في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الأول، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه، مدعومًا بصعود الأوقية عالميًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب في مصر بعد أيام من التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق، مما دفع العديد من المواطنين إلى التحرك لشراء الذهب قبل موجة الصعود الجديدة، خاصة مع اقتراب عطلة رأس السنة الهجرية وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية. أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)سجل سعر الذهب في مصر في آخر تحديث له مساء اليوم الجمعة القيم التالية: سعر جرام الذهب عيار 24: 7142 جنيهًا للشراء و7074 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22: 6547 جنيهًا للشراء و6484 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا): 6250 جنيهًا للشراء و6190 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18: 5357 جنيهًا للشراء و5305 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الذهب: 50 ألف جنيه للشراء و49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4200 دولار للشراء و4199 دولارًا للبيع. سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة وزن 1 جرام: 6200 جنيه للشراء، 6250 جنيه للبيع. وزن 5 جرام: 31000 جنيه للشراء، 31250 جنيه للبيع. وزن 10 جرام: 62000 جنيه للشراء، 62500 جنيه للبيع.

وزن 25 جرام: 155000 جنيه للشراء، 156250 جنيه للبيع. وزن 50 جرام: 310000 جنيه للشراء، 312500 جنيه للبيع. وزن 100 جرام: 620000 جنيه للشراء، 625000 جنيه للبيع. وزن 150 جرام: 930000 جنيه للشراء، 937500 جنيه للبيع.

وزن 200 جرام: 1,240,000 جنيه للشراء، 1,250,000 جنيه للبيع. وزن 250 جرام: 1,550,000 جنيه للشراء، 1,562,500 جنيه للبيع. لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم؟ ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنسبة 2% متأثرًا بصعود المعدن الأصفر عالميًا، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية المقررة ضد إيران، مما خفف من المخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش أمس، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4153.71 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أواخر نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5% عند التسوية لتسجل 4114 دولارًا. قرار ترامب يشعل أسعار الذهبوقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى الضربات التي كانت مزمعة ضد إيران اليوم، بعد ساعات من تهديده بمزيد من القصف وتعبيره عن رغبته ف





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