ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً جديداً في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهاً وارتفع سعر كيلو البانيه أيضاً. كما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء الساسو والفراخ الأمهات. كما ارتفعت أسعار البيض الأبيض والبيض الأحمر والبيض البلدي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم، حيث تتراوح أسعارها بين 12 و18 جنيهاً.

شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعاً جديداً بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال عيد الأضحى وما قبله، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهاً وارتفع أيضاً سعر كيلو البانيه بالأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر67: 68 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 78 : 77 جنيهًا سعر كيلو البانيه اليومتراوح سعر كيلو البانيه اليوم بالأسواق ما بين 210 و240 جنيهاً، حيث يعد الأكثر طلباً وإقبالاً من المواطنين يومياً. سعر الفراخ الساسو اليومتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 90 و 91 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 100 و 101 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاعًا قدره 2 جنيهات.

سعر الفراخ الأمهاتوسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو. أسعار مشتقات الدواجنناودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواقأسعار الدواجن في أسوان اليوم الخميس 4-6-2026هتشتريها بكام بكرة؟.. ارتفاع سعر الدواجن في الأسواق5 جنيهات دفعة واحدة ..

صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواقأسعار البيض اليوم الخميسسعر البيض الأبيضسجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس، بين 70 و80 جنيهًا في المزارع، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و120 جنيهًا. سعر البيض الأحمروتراوح متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس، بين 75 و80 جنيها في المزارع، ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك نحو 110 و132 جنيهًا.

سعر البيض البلدي أما متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس في المزارع تترواح بين 90 و100 جنيه، ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك من 115 و133 جنيهًا بحسب المنطقة. أسعار الكتاكيت اليومسعر الكتكوت الأبي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الدواجن ارتفاع أسعار أسعار البيض أسعار الكتاكيت

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'الصحة': نتجه قريبًا لتطعيم الأطفال من سن 12-18 عامً بلقاح كوروناالصحة نتجه قريب ا لتطعيم الأطفال من سن 12 18 عام بلقاح كورونا | مصراوى

Read more »

محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض مسابقة 'إيسف' للعلوم والهندسةافتتح محافظ كفرالشيخ معرض المسابقة الدولية للعلوم والهندسة 'إيسف' للطلاب من سن 12-18 عاماً بمشاركة 159 طالبًا في 108 مشروع.

Read more »

سلامة الغذاء: 215 ألف طن صادرات خلال الأسبوع الماضيأصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 14 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 12 - 18 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة

Read more »

سلامة الغذاء: 72 مأمورية تفتيشية على مصانع الأغذية بمشاركة الرقابة الصناعيةأصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 12 – 18 يوليو

Read more »

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إتاحة تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية حتي 18 ديسمبر.. ضرورة سداد الطالب مبلغ 100 جنيه للتمكن من التقديم.. وتعليمات خاصة باللجنة المسئولةأعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2026 م/2025 حتى يوم الخميس الموافق 2025/12/18.

Read more »

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا خلافات جوهرية بين لبنان وإسرائيل المشكلة تكمن في حزب اللهعلق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، والتي ستعقد اليوم في العاصمة واشنطن. وقال في تصريحات نقلتها القناة &171;12&18

Read more »