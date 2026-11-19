كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري لمصر 21% خلال تسعة أشهر من 2026، وسط توسع في العجز التجاري.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية ل مصر بشكل ملحوظ خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، لتصل إلى 138.1 مليار دولار. وتأتي هذه النتيجة في إطار توسع ملحوظ في النشاط التجاري الخارجي للبلاد، حيث سجلت الزيادة خلال تلك الفترة 24 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2025 التي سجلت خلالها القيمة 114.1 مليار دولار. ويعكس هذا النمو النسبي البالغ 21%، ديناميكية جديدة في حركة التبادل التجاري الدولي التي تقودها مصر.

تفاصيل حركة التجارة خلال تسعة أشهر

في تحليل أعمق للبيانات، يُلاحظ أن الارتفاع في قيمة التجارة الكلية لمصر لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة تراكمية لنمو في كلا الاتجاهين، الاستيرادي والتصدير. ففي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 8.1%، لتصل إلى نحو 42.2 مليار دولار، مقارنة بـ 39 مليار دولار في العام السابق، بمبلغ فارق قدره 3.2 مليار دولار. وبشكل موازٍ، شهدت الواردات المصرية قفزة أعلى في النسب، حيث ارتفعت بنسبة 27.7% لتصل إلى 95.9 مليار دولار، مقابل 75.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بمبلغ زيادة بلغ 20.8 مليار دولار.

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مؤشرات شهر سبتمبر وتوسع العجز

وفي تطور شهري محدد خلال شهر سبتمبر، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري الكلي بنسبة 21.3%، ليصل إلى 15.9 مليار دولار، مقابل 13.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025. وفي جانب الصادرات، سجلت خلال شهر سبتمبر 2026 نحو 5.3 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 7.4%. وفي المقابل، سجلت الواردات خلال الشهر نفسه ارتفاعًا بنسبة 29.7% لتصل إلى 10.6 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في سبتمبر من العام الماضي، مما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي في الإنفاق على المنتجات والخدمات الخارجية.

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مفارق العجز التجاري وتأثيره

النتيجة الحتمية لهذا الفارق بين معدل نمو الواردات الذي بلغ 27.7% ومعدل نمو الصادرات البالغ 8.1%، كانت توسعًا كبيرًا في عجز الميزان التجاري المصري. فقد سجل العجز نحو 53.7 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مقابل 36.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 17.6 مليار دولار. وهذا يمثل ارتفاعًا في العجز بنسبة تقارب 48.8%، وهي نسبة عالية تعكس ضعفًا في قدرة الصادرات المحلية على تغطية الواردات المتزايدة. وعلى أساس شهري، بلغ عجز الميزان التجاري نحو 5.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، مقابل 3.3 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قدرها مليارا دولار تقريبًا.

اتجاهات التجارة الخارجية المصرية

يُظهر هذا الأداء التجارى، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحديات هيكلية في الميزان التجاري لمصر، حيث تفوق الواردات الصادرات بفارق يتسع مع مرور الوقت. فعلى الرغم من أن حجم التجارة الكلية ارتفع بنسبة 21%، فإن هذا الارتفاع مدفوع بشكل كبير بالطلب على المنتجات المستوردة، بينما يبقى نمو الصادرات محدودًا في نسبة الـ 8.1%. وتعد بيانات سبتمبر 2026 دليلاً على استمرار هذا الاتجاه، حيث سجلت الصادرات 5.3 مليار دولار والواردات 10.6 مليار دولار، مما يترك فجوة شهرية كبيرة تساهم في تراكم العجز السنوي.