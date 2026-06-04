ارتفاع أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط. تعزى زيادة الذهب إلى انخفاض الدولار الأمريكي، بينما يعزى تراجع أسعار النفط إلى زيادة الإمدادات.

ارتفع سعر ال ذهب اليوم مدعوماً بضعف ال دولار الأمريكي، وتراجع أسعار ال نفط . في وقت سابق من اليوم، تراجعت أسعار ال نفط نتيجة لزيادة الإمدادات. وتعزى زيادة ال ذهب إلى انخفاض ال دولار الأمريكي، حيث بلغت أسعاره 1.23 دولار اً أمريكياً لل ذهب البديل.

وفي نفس الوقت، تراجع سعر النفط إلى 68.55 دولاراً أمريكياً للبرميل، بعد أن بلغ 71.50 دولاراً أمريكياً للبرميل في وقت سابق من اليوم. ويعزى تراجع أسعار النفط إلى زيادة الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب إلى 1,800 دولاراً أمريكياً للأونصة، بعد أن بلغ 1,750 دولاراً أمريكياً للأونصة في وقت سابق من اليوم. ويعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى انخفاض الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب أكثر جذباً لللاعبين في السوق





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