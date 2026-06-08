ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز بذلك مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية. ويواصل الدولار التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مواصلة الصعود واقتراب العملة الأمريكية من مستوى 53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ليتجاوز بذلك مستوى 52 جنيهًا في عدد من ال بنوك العاملة بالسوق المحلية.

ويواصل الدولار التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مواصلة الصعود واقتراب العملة الأمريكية من مستوى 53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري. وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.17 جنيهًا للشراء و52.27 جنيهًا للبيع، ويتخطى بذلك 52 جنيهًا. ويعتبر هذا البنك في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار خلال التعاملات الحالية.

وفي معظم البنوك الأخرى، تتقارب أسعار العملة الأمريكية فوق مستوى 52 جنيهًا للشراء، ما يلفت الانتباه إلى استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته الأخيرة





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