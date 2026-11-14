ارتفاع أسعار الذهب في مصر السبت 14 نوفمبر 2026

تسجل أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا حادًا اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، حيث حقق الجنيه الذهب قفزة قدرها 160 جنيهًا، بينما تراجعت الأونصة عالميًا لتصل إلى 3874.47 دولارًا.

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات يوم السبت 14 نوفمبر 2026 ، موجة ارتفاع ملحوظة مقارنة بمستويات الختام المسجلة في اليوم السابق، مما يعكس تفاؤلاً لدى المستثمرين المحليين رغم التقلبات العالمية. وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 ، وهو المعيار الأكثر تداولاً في السوق المحلية، ليصل إلى 5970 جنيهًا للبيع مقابل 5930 جنيهًا للشراء، محققاً زيادة في الطلب والنشاط داخل الصاغة.

تفاصيل أسعار الجنيه الذهب والعيارات

ارتفع سعر الجنيه الذهب بشكل واضح ليصل إلى 47760 جنيهًا للبيع و47440 جنيهًا للشراء، مسجلاً زيادة قدرها 160 جنيهًا في سعر البيع و240 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بـ 47600 جنيه و47200 جنيه المسجلين يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026. كما سجلت الأونصة الذهبية بالجنيه المصري نحو 212215 جنيهًا للبيع و210795 جنيهًا للشراء، مما يوضح قوة التعاملات بالعملة المحلية.

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بالنسبة للعيارات الأثقل، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6825 جنيهًا للبيع و6775 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 25 جنيهًا في البيع و30 جنيهًا في الشراء مقارنة بالأمس. وفي المقابل، انخفض عيار 18 ليصل إلى 5115 جنيهًا للبيع و5085 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 14 نحو 3980 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء، مع ملاحظة زيادة طفيفة في أسعار البيع والشراء لكلا العيارين.

تراجع الأونصة العالمية وارتفاع الدولار

على عكس الموجة المحلية، سجلت الأونصة الذهبية عالميًا تراجعاً ملحوظاً ليصل سعرها إلى 3874.47 دولارًا، بانخفاض قدره 21.28 دولارًا عن المستويات السابقة، مما يشير إلى عزلة نسبية للسوق المحلية عن الانخفاضات الحادة في التداولات الدولية. وتعزز هذا الارتفاع المحلي ارتفاع في قيمة العملة الأجنبية محلياً، حيث سجل دولار الصاغة نحو 54.77 جنيه، بزيادة 48 قرشًا عن سعر 54.29 جنيه المسجل يوم الجمعة.

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واستقر سعر الدولار في البنوك عند 53.50 جنيه، مرتفعًا 6 قروش فقط عن 53.44 جنيه، مما خلق تباينًا في الفارق بين سعر الصاغة والبنوك، ودفعت الزيادة في أسعار الذهب المحلية المستثمرين نحو الحذر مع الحفاظ على اتجاه الصعود. ويأتي هذا التباين في الأسعار ليؤكد على تأثير العوامل المحلية والطلب المباشر على المعادن الثمينة في تشكيل الأسعار النهائية للمستهلك.

السياق الاقتصادي والتحديات المطروحة

في سياق موازٍ، حذر وزير النقل الأمريكي من تكرار اضطرابات وأعطال حركة الطيران خلال الفترة المقبلة، بينما أشار إلى أن فريقاً رئاسياً يعمل على إنشاء نظام جديد للطيران لكن الكونغرس لم يعتمد التمويل اللازم له. وعلى الصعيد المحلي، اجتمع رئيس المخابرات العامة مع نائب قائد الجيش الليبي لمناقشة سبل توحيد السلطة، مما يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي الذي قد يؤثر بشكل غير مباشر على استقرار الأسواق.

تبقى هذه التفاصيل الدقيقة لأسعار الذهب في مصر محور اهتمام المتداولين في 14 نوفمبر 2026، حيث يجمع السوق بين الارتفاع المحلي القوي وانخفاض القيمة العالمية، مما يخلق بيئة متوازنة تتطلب متابعة يومية دقيقة لحركة العيارين 21 و24.