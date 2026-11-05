ارتفاع أسعار الفضة في مصر اليوم 5 نوفمبر 2026

تفاصيل أسعار الفضة اليوم في مصر الأربعاء 5 نوفمبر 2026، حيث ارتفعت أسعار الجرامات المختلفة ووصل سعر الأوقية العالمية إلى مستويات جديدة، مع توضيح فروق البيع والشراء.

شهدت السوق المحلية للمعادن الثمينة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026 ، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفضة ، مما عزز من جاذبيتها كخيار استثماري بديل أو مكمل لذهب السبائك. جاء هذا الارتفاع في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين والأفراد بمختلف فئاتهم العمرية، حيث بات المعدن الأبيض يُنظر إليه على أنه أداة فعالة لتوزيع المخاطر وتنويع المحافظ الاستثمار ية بعيداً عن التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق التقليدية. وقد سجلت الأسعار مستويات جديدة تراوحت بين 55 جنيهًا و96 جنيهًا للجرام الواحد، حسب درجة نقاء المعدن ونوع المنتج المتداول في المحلات والمصارف.

تفاصيل أسعار الفضة حسب العيار والنقاء

تصدر عيار الفضة 999 قائمة الأكثر نقاءً، مسجلاً سعر بيع للجرام بلغ 96 جنيهًا مصريًا، مقابل سعر شراء يبلغ 92 جنيهًا، مما يعكس الطلب القوي على هذا النوع من السبائك للاستثمار طويل الأمد. وفيما يخص عيار 925، والذي يُستخدم بكثرة في صناعة الحلي والمشغولات الفضية الفاخرة، فقد سجل سعر البيع 89 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 85.25 جنيهًا، وهو ما يوضح الهامش الربحي المتاح للمتاجر مقابل خدمة الصياغة والتشطيب. أما عيار 900، فقد وصل سعر بيع الجرام منه إلى 86.5 جنيهًا، مع انخفاض سعر الشراء إلى 82.75 جنيهًا، مما يجعله خيارًا متوسط التكلفة لهواة الجمع.

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بالنسبة للدرجات الأقل نقاءً، سجل عيار الفضة 800 سعر بيع بنحو 77 جنيهًا للجرام، وسعر شراء بمقدار 72.75 جنيهًا، مع ملاحظة أن الأسعار النهائية قد تختلف قليلاً بناءً على مصاريف الصنعة والضرائب المفروضة من قبل التاجر. كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 600 نحو 57.75 جنيهًا للبيع، مقابل 55.25 جنيهًا للشراء، وهي الفئة التي غالبًا ما تستخدم في التطبيقات الصناعية أو الحلي منخفضة التكلفة. وفي سياق الأوزان الكبيرة، سجل سعر الجنيه الفضة (4.65 جرام تقريبًا) نحو 712 جنيهًا للبيع، و682 جنيهًا للشراء، مما يوفر فرصة للمستثمرين الذين يفضلون شراء كميات كبيرة بتكلفة إجمالية محددة.

تأثير العوامل العالمية على الأسعار المحلية

لا تقتصر حركة أسعار الفضة في مصر على الديناميكيات المحلية فقط، بل تخضع لتأثير مباشر ومكثف للأسواق العالمية، حيث بلغ سعر الأوقية العالمية (الأونصة) نحو 52.06 دولار للبيع، وسعر الشراء 52.55 دولارًا، وفقًا لأحدث البيانات الواردة. هذا الترابط الوثيق يعني أن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب العالمية على المعدن الأبيض، تشكل عوامل حاسمة في تحديد السعر النهائي للمستهلك المصري. وبالتالي، فإن أي تغير في البورصات الدولية أو قرارات البنوك المركزية الكبرى ينعكس فورًا على شاشات الصيارفة في القاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات المصرية.

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تختلف أسعار الفضة في مصر بشكل كبير وفقًا لدرجة نقاء المعدن، حيث تتباين الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء حسب حركة السوق المحلية والتغيرات العالمية التي قد تحدث خلال ساعات التداول. هذا التباين ليس عشوائيًا، بل يعكس آليات السوق الحرة التي تحدد القيمة بناءً على السيولة المتاحة والطلب الفعلي. ولذلك، يجب على المشتري أو المستثمر الجديد أن يدرك جيدًا أن السعر المعلن للجرام في اللوحات الإعلانية لا يمثل التكلفة النهائية الفعلية لعملية الشراء، إذ تضاف إليه مصاريف إضافية تؤثر على صافي العائد.

نصائح للمستثمرين وحسابات التكلفة النهائية

ينبغي للمشترين الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل التكلفة النهائية للشراء، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة والضرائب بحسب نوع المنتج وسياسة التاجر، مما يزيد من القيمة الإجمالية للدفع. كما ينصح خبراء المال والنقود بمقارنة سعر البيع بسعر إعادة الشراء قبل اتخاذ قرار الاستثمار، لأن الفارق بين السعرين، إلى جانب تكلفة المصنعية، قد يؤثر بشكل كبير في قيمة العائد عند إعادة بيع الفضة في المستقبل. فعلى سبيل المثال، شراء حلي فاخرة بعيار 925 يحمل تكلفة صنعة عالية، مما يقلل من هامش الربح عند الاستبدال أو البيع.

تعد الفضة من المعادن التي يلجأ إليها بعض الأفراد لتنويع مدخراتهم، سواء من خلال شراء السبائك الخالية من المصنعية أو المشغولات، إلا أن نجاح هذه الاستثمارات يعتمد على فهم دقيق لهيكل التكلفة. لذلك، يوصي المختصون بتركيز الانتظار على السبائك ذات العيار العالي (999) عند الرغبة في الاستثمار الصرف، بينما تكون المشغولات مناسبة للزينة والاستخدام الشخصي. مع استمرار الارتفاعات المسجلة اليوم، يظل على المتابعين مراقبة الأسعار يوميًا للتأكد من أفضل لحظة للبيع أو الشراء، خاصة مع اختلاف الأسعار النهائية وفقًا للمصنعية والتاجر في كل محل تجاري.