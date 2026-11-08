ارتفاع سعر الذهب عيار 24 يوم الأحد 8 نوفمبر 2026

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 8 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 24 ارتفاعا بـ15 جنيها للبيع، مع توضيح أسعار الجنيه الذهب والأونصة العالمية ومحلات الصاغة.

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 ، ارتفاعا طفيفا في قيمته مقابل الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7110 جنيهات للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 7065 جنيها. وقد جاء هذا التحرك في ظل ارتفاع محدود لأسعار البيع بمختلف الأعيرة في السوق المحلية، بالتزامن مع تحركات أسعار باقي الأعيرة و الجنيه الذهب ، وفق متوسط الأسعار ب محلات الصاغة.

تحليل حركة أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 7110 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7065 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط الأسعار بمحلات الصاغة. وبالمقارنة مع تعاملات أمس السبت 7 نوفمبر، ارتفع سعر بيع الجرام بقيمة 15 جنيهًا، بعدما سجل 7095 جنيهًا، في حين استقر سعر الشراء عند 7065 جنيهًا دون تغيير.

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يأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع محدود لأسعار البيع بمختلف الأعيرة في السوق المحلية، حيث سجل عيار 21 زيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ارتفع عيارا 18 و14 بقيمة 5 جنيهات لكل منهما، مع استقرار أسعار الشراء لجميع الأعيرة مقارنة بمستويات أمس. وتكشف مقارنة أسعار الذهب عيار 24 بين تعاملات اليوم الأحد والسبت عن ارتفاع في سعر البيع، مقابل استقرار سعر الشراء عند مستواه السابق.

وتوضح هذه الأرقام أن الزيادة المسجلة في عيار 24 اقتصرت على سعر البيع، بينما لم يشهد سعر الشراء أي تحرك، وهو ما يعكس ارتفاعًا محدودًا في متوسط الأسعار خلال تعاملات اليوم. وقد سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة اليوم الأحد المستويات التالية: عيار 18 سجل 5330 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء.

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تفاصيل أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب

وبالمقارنة مع أسعار أمس السبت، ارتفع سعر بيع عيار 24 بقيمة 15 جنيهًا، وعيار 21 بقيمة 10 جنيهات، بينما سجل عيارا 18 و14 زيادة قدرها 5 جنيهات لكل منهما. وفي المقابل، استقرت أسعار الشراء لجميع الأعيرة عند مستوياتها المسجلة أمس، حيث بلغ سعر شراء عيار 24 نحو 7065 جنيهًا، وعيار 21 نحو 6180 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5295 جنيهًا، وعيار 14 نحو 4120 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 49760 جنيهًا للبيع و49440 جنيهًا للشراء، مقارنة بنحو 49680 جنيهًا للبيع و49440 جنيهًا للشراء أمس السبت. وبلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 221100 جنيه للبيع و219680 جنيهًا للشراء، مقابل 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء أمس السبت.

الأونصة العالمية وتأثير الدولار على السوق المحلية

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4065.99 دولار اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مقارنة بنحو 4066.03 دولار أمس السبت، بتراجع طفيف بلغ 0.04 دولار. وقد تأثرت الأسعار المحلية بمتغيرات عالمية ومحلية، حيث سجل دولار الصاغة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 54.38 جنيه، مقابل 54.29 جنيه أمس السبت، بزيادة بلغت 9 قروش.

تعكس أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 ارتفاعًا محدودًا في سعر البيع، الذي سجل 7110 جنيهات مقابل 7095 جنيهًا أمس السبت، بزيادة بلغت 15 جنيهًا للجرام. وفي المقابل، استقر سعر الشراء عند 7065 جنيهًا دون تغيير، بالتزامن مع ثبات أسعار الشراء لباقي الأعيرة، وارتفاع أسعار البيع بمقادير متفاوتة.

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كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا في البيع، وصعد سعر بيع أونصة الذهب بالجنيه المصري 355 جنيهًا، بينما تراجعت الأونصة بالدولار بصورة طفيفة. وبذلك سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 7110 جنيهات للبيع و7065 جنيهًا للشراء، وسط تحركات محدودة في أسعار المعدن الأصفر مقارنة بتعاملات أمس السبت، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي رغم التقلبات الطفيفة.