تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 24 ارتفاعًا بنسبة كبيرة، وتوثيق دقيق لأسعار الجنيه الذهب والأونصة والدولار في محلات الصاغة.

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في السوق المحلية للتغيرات اليومية في الأسعار. وقد جاءت هذه الزيادة متزامنة مع تحركات في العملة الأمريكية وأسعار الذهب العالمية، مما أدى إلى دفع قيمة الجرام في أعلى درجات النقاء نحو مستويات جديدة. يعكس هذا الصعود التوجه الصعودي الذي تراه محلات الصاغة في مختلف المحافظات، حيث يسعى المشترون والمستهلكون لتحديد أنسب الأوقات لإجراء عمليات الشراء أو البيع.

تفاصيل أسعار الذهب عيار 24 والجنيه الذهب

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو أعلى درجات النقاء وتصدر قائمة المتابعين، ارتفاعًا قيمته 55 جنيهًا مصريًا في سعر البيع، و65 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بيوم السبت السابق. وتحديداً، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6295 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما سجل سعر الجرام للشراء 6250 جنيهًا مصريًا في محلات الصاغة. وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد ارتفع سعره ليصل إلى 44080 جنيهًا للبيع و43760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 400 جنيه في سعر البيع و480 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بأسعار السبت 21 نوفمبر 2026.

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أسعار الأعيرة الأخرى والأونصة العالمية

بالنسبة للأعيرة الذهبية الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5510 جنيهات للبيع و5470 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4725 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3675 جنيهًا للبيع و3645 جنيهًا للشراء. وعلى مستوى الأونصة العالمية، بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 195865 جنيهًا للبيع و194440 جنيهًا للشراء، مقابل أسعار سجلت 194085 جنيهًا للبيع و192310 جنيهًا للشراء في اليوم السابق. وعلى صعيد الأسعار بالدولار الأمريكي، سجلت الأونصة نحو 3537.32 دولارًا، بزيادة قدرها 4.50 دولار مقارنة بـ 3532.82 دولار في تعاملات السبت.

تفاعل سعر الدولار مع سوق الذهب

ارتبطت حركة أسعار الذهب ارتباطًا وثيقًا بتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية. وسجل دولار الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 55.37 جنيهًا مصريًا، مقابل 53.80 جنيهًا في البنك المركزي. وكان سعر دولار الصاغة في أمس السبت قد سجل نحو 54.94 جنيهًا، مقابل 53.61 جنيهًا في البنك، وبذلك ارتفع سعر الصاغة بنسبة 43 قرشًا، بينما زاد السعر الرسمي في البنك بنحو 19 قرشًا. ويعكس هذا الفارق بين سعر الصاغة والأسعار البنكية الديناميكية المستمرة في السوق المحلية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب وأسعار البيع بالتجزئة.

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تحليل الفروق بين أسعار الشراء والبيع

توضح البيانات المالية المتاحة أن الزيادة في سعر شراء جرام الذهب عيار 24 جاءت أعلى من الزيادة المسجلة في سعر البيع، حيث بلغ الفارق بين قيمتي الارتفاع 10 جنيهات. هذا الأمر يشير إلى ضغط معين على هوامش الربح لدى المتعاملين أو استجابة سريعة لارتفاع الأسعار العالمية والمحلية. وتؤكد الأرقام أن السوق تشهد حركة نشطة، حيث يتابع المستثمرون والأسر المصرية تحركات الأسعار يوميًا، خاصة مع استمرار الارتفاعات التي شهدتها الذهب في الأيام القليلة الماضية. وتظل هذه المعطيات مؤشراً على التوقعات السائدة حول استمرار الزخم الصعودي أو احتمالات التذبذب في القريب العاجل.

التوقعات ومستقبل حركة الأسعار

في ظل هذه الأجواء، يركز المتعاملون في السوق على مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على اتجاهات الذهب. وتشير التحليلات المستندة إلى الأسعار المعلنة اليوم إلى أن السوق لا تزال في مسار تصاعدي، مع تفاوت في نسب الزيادة بين عيار 24 وغيره من الأعيرة. وتظل حالة الانتظار حاضرة لدى الكثير من المستهلكين الذين ينتظرون لحظة الهبوط أو الاستقرار لإتمام صفقات الشراء، بينما يراهن آخرون على الاستمرار في الارتفاع لتحقيق أرباح فورية. وتبقى هذه الأسعار هي المرجع المعتمد لدى محلات الصاغة في مصر حتى إصدار بيانات جديدة في تعاملات اليوم التالي.