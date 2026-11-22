سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ارتفاعا ملحوظا بجميع الأعيرة، حيث بلغ عيار 21 نحو 5510 جنيهات للبيع مع صعود سعر الأونصة والجنيه الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ارتفاعا جديدا وملحوظا داخل محلات الصاغة، متزامنا مع صعود سعر الجنيه الذهب و الأونصة بالجنيه المصري، مقارنة بمستويات تعاملات أمس السبت. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأعيرة الأكثر تداولًا في السوق المحلية المصرية، نحو 5510 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 5470 جنيهًا. وقد جاء هذا الصعود بالتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه الذهب و الأونصة بالجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة رسميًا.

تفاصيل أسعار عيار 21 وعيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم ارتفاعًا بقيمة 50 جنيهًا في سعر البيع، و60 جنيهًا في سعر الشراء، مقارنة بأسعار أمس السبت التي سجل خلالها 5460 جنيهًا للبيع و5410 جنيهات للشراء. ويحظى هذا العيار باهتمام واسع داخل السوق، حيث يتابع المتعاملون تحركاته اليومية باعتباره من الأعيرة الرئيسية المتداولة في محلات الصاغة.

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في المقابل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعيرة ذات أعلى درجة نقاء، نحو 6295 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم. وقد ارتفع سعر بيع الجرام بهذا العيار بقيمة 55 جنيهًا، كما زاد سعر الشراء بنحو 65 جنيهًا، ليصل إلى أعلى مستوياته بين الأعيرة الواردة في قائمة أسعار محلات الصاغة اليوم مقارنة بنحو 6240 جنيهًا للبيع و6185 جنيهًا للشراء أمس.

أسعار عيار 18 وعيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4725 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم الأحد، مقابل 4680 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء أمس السبت. وبذلك ارتفع سعر بيع جرام الذهب عيار 18 بقيمة 45 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء زيادة قدرها 55 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة، ليواكب الارتفاع المسجل في بقية الأعيرة.

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كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3675 جنيهًا للبيع و3645 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 3640 جنيهًا للبيع و3605 جنيهات للشراء أمس. وبلغت قيمة الزيادة في سعر بيع الجرام لهذا العيار 35 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الشراء بنحو 40 جنيهًا، مما يعكس الاتجاه الصاعد العام للأسعار المحلية.

تداولات الجنيه الذهب والأونصة العالمية

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، ليسجل 44080 جنيهًا للبيع و43760 جنيهًا للشراء، مقابل 43680 جنيهًا للبيع و43280 جنيهًا للشراء خلال تعاملات أمس. وبذلك زاد سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه، كما ارتفع سعر الشراء بنحو 480 جنيهًا، في ظل صعود أسعار جرامات الذهب بمختلف الأعيرة.

سجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 195865 جنيهًا للبيع و194440 جنيهًا للشراء، مقارنة بنحو 194085 جنيهًا للبيع و192310 جنيهات للشراء أمس. وعلى مستوى السعر العالمي المعلن بالدولار، سجلت أونصة الذهب نحو 3537.32 دولارًا، مقابل 3532.82 دولارًا خلال تعاملات أمس السبت، بزيادة قدرها 4.50 دولار.

أسعار الصرف ودولار الصاغة

سجل دولار الصاغة، وفق الأسعار المعلنة، نحو 55.37 جنيهًا، مقابل 53.80 جنيه في البنك. وكان دولار الصاغة قد سجل أمس نحو 54.94 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدولار في البنك 53.61 جنيه. وبذلك ارتفع دولار الصاغة بقيمة 43 قرشًا مقارنة بتعاملات أمس، كما زاد السعر المعلن في البنك بنحو 19 قرشًا، مما يعكس ارتفاعًا في مختلف الأعيرة الذهبية مقارنة بمستويات التعاملات المسجلة أمس السبت 21 نوفمبر 2026.