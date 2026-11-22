ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 في مصر، حيث سجل عيار 18 سعر 4725 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، مع صعود الذهب عيار 24 والجنيه الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ارتفاعًا جديدًا في محلات الصاغة، متزامنة مع صعود الأسعار العالمية. سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 4725 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، مسجلًا قفزة بمقدار 45 جنيهًا في سعر البيع و55 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بتعاملات يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

تحليل تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتبع المتعاملون في سوق الذهب اليومية تحركات الأسعار بدقة، خاصة مع الارتفاع المستمر الذي شهده عيار 18. وتوضح البيانات الصادرة عن محلات الصاغة أن الزيادة في سعر الشراء جاءت بفارق 10 جنيهات عن الزيادة في سعر البيع، مما يعكس ديناميكية السوق الحالية. وفي نفس الإطار، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5510 جنيهات للبيع و5470 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6295 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء.

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مقارنة أسعار الجنيه الذهب والأونصة الدولية

على صعيد العملات والعملات العالمية، سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 44080 جنيهًا للبيع و43760 جنيهًا للشراء، مقارنة بنحو 43680 جنيهًا للبيع و43280 جنيهًا للشراء في اليوم السابق. وبذلك ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه، بينما زاد سعر الشراء بنحو 480 جنيهًا. وبالمثل، بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 195865 جنيهًا للبيع و194440 جنيهًا للشراء، مقابل مستويات أمس التي كانت عند 194085 جنيهًا للبيع و192310 جنيهات للشراء.

تأثير سعر الدولار على أسعار الذهب في مصر

ارتبطت هذه الارتفاعات بتقلبات سعر صرف العملة، حيث سجل دولار الصاغة خلال تعاملات يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 55.37 جنيه، مقابل 53.80 جنيه في البنك المركزي. وكان دولار الصاغة قد سجل أمس السبت نحو 54.94 جنيه، مقابل 53.61 جنيه في البنك، وبذلك ارتفع دولار الصاغة بقيمة 43 قرشًا، بينما زاد السعر المعلن في البنك بنحو 19 قرشًا مقارنة باليوم السابق. وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3537.32 دولارًا، مقارنة بنحو 3532.82 دولارًا أمس السبت، بزيادة قدرها 4.50 دولار.

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آفاق مستقبلية واستقرار أسعار الذهب

يواصل المتابعون في سوق الصاغة رصد التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب، خاصة مع تسجيل زيادة جديدة في سعري البيع والشراء مقارنة بتعاملات اليوم السابق. وتؤكد هذه الأرقام صعود السعرين المعلنين لجرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم، مقارنة بالمستويات التي سجلها في اليوم السابق. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات مع متابعة الأسواق العالمية للمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سعر الأونصة والدولار.

ملخص أسعار الذهب العيار 14 اليوم

إلى جانب الأعيرة الرئيسية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3675 جنيهًا للبيع و3645 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم الأحد. ويعكس هذا المستوى الاستقرار النسبي في الأسعار الداخلية رغم الارتفاعات المسجلة في العيارين 18 و21 و24. وتظل هذه الأرقام هي المعيار الأساسي للمتداولين والمستثمرين في القطاع المحلي لتحديد خياراتهم الاستثمارية المقبلة.