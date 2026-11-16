ارتفاع أسعار الذهب في مصر 16 نوفمبر 2026.. عيار 18 يسجل 5105 جنيهًا للبيع

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 18 مستوى 5105 جنيهًا للبيع، مع صعود كافة الأعيرة والجنيه الذهب، رغم تراجع الأونصة العالمية.

شهدت محلات الصاغة المصرية، يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الذهب، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 105 جنيهات في سعر البيع، وبنحو 70 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بمستويات أمس الأحد.

وحقق الجرام من عيار 18 مستوى قيمي بلغ 5105 جنيهات للبيع، و5070 جنيهًا للشراء، بعد أن كان مسجلًا عند 5000 جنيه لكلٍ من البيع والشراء في تعاملات اليوم السابق، مما يعكس عودة السوق إلى مسار الارتفاع بعد تراجع طفيف شهدته أمس.

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تفاصيل أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب

امتدت موجة الارتفاع لتشمل باقي الأعيرة المتداولة بقوة في السوق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6805 جنيهات للبيع و6760 جنيهًا للشراء، مقابل 6670 جنيهًا للبيع والشراء في اليوم السابق.

وبالنسبة لعيار 21 الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات، سجل سعره 5955 جنيهًا للبيع و5915 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهًا في البيع و80 جنيهًا في الشراء مقارنة بأسعار أمس الأحد.

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وفيما يخص عيار 14، سجل سعره 3970 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات نحو 47640 جنيهًا للبيع، و47320 جنيهًا للشراء، بزيادة تعادل 960 جنيهًا في البيع و640 جنيهًا في الشراء.

الأونصة العالمية مقابل السوق المحلية

على صعيد المقاييس العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3857.73 دولارًا أمريكيًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ3874.43 دولارًا أمس الأحد، مسجلةً انخفاضًا بقيمة 16.70 دولارًا، مما يعكس حركة سلبية على الصعيد الدولي.

ورغم هذا التراجع العالمي، ارتفع سعر الأونصة المقومة بالجنيه المصري بشكل ملحوظ، حيث سجل نحو 211680 جنيهًا للبيع و210260 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4265 جنيهًا في البيع و2845 جنيهًا في الشراء مقارنة بالأمس.

تأثير سعر الدولار على السوق الذهبية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الصاغة اليوم الإثنين نحو 54.87 جنيهًا مصريًا، مقارنة بـ53.53 جنيهًا في اليوم السابق، ليرتفع بقيمة 1.34 جنيه، مما ساهم في دفع الأسعار المحلية للأعلى.

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وأما في البنوك المصرية، فبلغ سعر الدولار 53.71 جنيهًا، ليصبح الفارق بين سعر الصاغة والبنك 1.16 جنيه، وتظل متابعة هذا الفارق مؤشرًا هامًا للمتداولين على تحركات السوق الداخلية والخارجية.