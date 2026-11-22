شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21 مستويات جديدة في السوق المحلية وسط جهود للتعافي من الهبوط السابق.

شهدت السوق المصرية لتحفيزات الذهب يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026 موجة من الصعود في الأسعار، حيث ارتفعت القيم النقدية للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم. يأتي هذا الارتفاع كخطوة واضحة نحو الانتعاش والتعافي من الانهيار الحاد الذي شهده السوق في الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى خسائر فادحة تجاوزت 500 جنيه مصري.

تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية

تمثلت أبرز حركة أسعار الذهب في اليوم المحدد، تاريخ 22 نوفمبر 2026، في تسجيل عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سعرًا جديدًا بلغ 5525 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما انخفض سعر الشراء ليصل إلى 5475 جنيهًا مصريًا. يعكس هذا الترتيب السعري تباينًا واضحًا بين فترتي البيع والشراء، مما يشير إلى سيولة متنامية في المحلات.

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أرقام بيع وشراء الجنيه الذهب

في سياق متعلق بسلع السبائك، سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 44 ألفًا و200 جنيه مصري في عملية البيع، مقابل 43 ألفًا و800 جنيه مصري في عملية الشراء. يواصل المستثمرون والمواطنين المحليين متابعة حركة هذه القيم بدقة متناهية في المحلات الخاصة بالصياغة، حيث تعكس الأرقام استقرارًا نسبيًا نسبيًا في القيمة الإجمالية.

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أسعار عيار 24 والعيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، والذي يتميز بأنه الأكثر نقاءً في السوق، قيمة قدرها 6314.25 جنيهًا مصريًا للبيع، في حين وصل سعر الشراء إلى 6257.25 جنيهًا مصريًا. في الوقت ذاته، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5788 جنيهًا مصريًا للبيع، و5735.75 جنيهًا مصريًا للشراء، مع تفاعل مباشر مع متطلبات السوق.

تفاصيل العيارين 18 و14

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الصاغة المصرية إلى 4735.75 جنيهًا للبيع، مقابل 4692.75 جنيهًا للشراء. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3683.25 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا مصريًا للشراء. هذه الأرقام تأتي دون احتساب مصاريف الصناعة، بناءً على آخر التحديثات المتاحة في السوق المحلية.