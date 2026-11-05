ارتفاع أسعار الذهب في مصر 5 نوفمبر 2026.. عيار 21 يمسك 6245 جنيهًا

شهادة ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 نحو 6245 جنيهًا للبيع، بينما تراجعت قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، وهو المعيار الأكثر تداولًا وشيوعًا بين المواطنين، نحو 6245 جنيهًا للشراء مقابل 6205 جنيهًا للبيع. يأتي هذا الارتفاع في توقيت يتزامن مع تراجع ملحوظ في قيمة العملة الأمريكية، مما ساهم في دفع أسعار المعدن الأصفر للأعلى، لتسجل أكبر مكاسبها اليومية منذ ثلاثة أشهر متتالية.

ووفقًا للأسعار المعلنة والصادرة عن الجهات المختصة، فإن هذا المستوى السعرى يعكس قفزة ملموسة مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة قبل أيام قليلة. فقد سجل سعر البيع لجرم الذهب عيار 21 يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 عند حدود 6140 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6090 جنيهًا، ما يعني أن الارتفاع في سعر البيع قد بلغ 105 جنيهات، بينما تجاوز الزيادة في سعر الشراء لتصل إلى 115 جنيهًا للجرام الواحد.

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تفاصيل حركة أسعار الأعيرة المختلفة

لم يقتصر الارتفاع على العيار الأكثر تداولًا، بل شمل حركة نشطة وملموسة في باقي أعيرة الذهب المتاحة في السوق. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7135 جنيهًا للبيع و7090 جنيهًا للشراء، بعد أن كان مسجلاً عند 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، مما يعكس قفزة كبيرة في القيمة السوقية للمعدن الثمين.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 5355 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستوياته السابقة عند 5265 جنيهًا و5220 جنيهًا على التوالي. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4165 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء، مسجلاً قفزة مقارنة بسعر 4095 جنيهًا و4060 جنيهًا في اليوم السابق، مما يؤكد اتساع نطاق الموجة الصعودية التي ضربت أسواق الصاغة.

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ارتفاع الجنيه الذهب والأونصة العالمية

واستمرارًا لهذا الزخم التصاعدي، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 49960 جنيهًا للبيع و49640 جنيهًا للشراء. وبالمقارنة مع أسعار يوم الإثنين 2 نوفمبر التي كانت عند 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء، فإن ذلك يعني ارتفاع سعر بيع الجنيه الذهب بنحو 840 جنيهًا، بينما زادت قيمة الشراء بقيمة 920 جنيهًا، وهو مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في هذا المحفظة النقدية الذهبية.

كما سجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم نحو 221990 جنيهًا للبيع و220570 جنيهًا للشراء، مقابل مستويات سابقة عند 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026. وهذا الارتفاع في سعر الأونصة يعكس التغير المباشر في القيمة الإجمالية للأصول الذهبية المتاحة للسوق، ويدل على قوة الطلب المتزايد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تراجع الدولار وضغطه على الذهب

في حين ارتفعت أسعار الذهب، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في نفس التوقيت. فقد سجل دولار الصاغة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.78 جنيه، مقابل 54.67 جنيه في البنك المركزي المصري. وبالمقارنة مع يوم الإثنين 2 نوفمبر، عندما كان سعر الدولار عند 55.79 جنيهًا، فإن ذلك يعني انخفاضا بلغ 2.01 جنيه في أسعار الصاغة.

وعلى صعيد البنوك، انخفض سعر الدولار في البنك من 55.81 جنيه إلى 54.67 جنيه، بتراجع قدره 1.14 جنيه. هذا التراجع في قيمة العملة الخضراء يأتي كمؤثر رئيسي ومباشر في ارتفاع أسعار الذهب المحلية، حيث يشكل الدولار عنصرًا أساسيًا في تحديد أسعار المعادن الثمينة عالميًا ومحليًا، مما جعل حركة السوق اليوم انعكاسًا واضحًا لهذا التباين في الاتجاهات.