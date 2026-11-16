ارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى 5955 جنيهًا في 16 نوفمبر 2026

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في مصر ليصل إلى 5955 جنيهًا للبيع اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، مع صعود باقي الأعيرة والجنيه الذهب.

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات أمس، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية إلى نحو 5955 جنيهًا للبيع، ونحو 5915 جنيهًا للشراء. وقد جاء هذا الصعود بالتزامن مع صعود أسعار باقي الأعيرة الذهبية، بما في ذلك عيار 24 وعيار 18 وعيار 14، كما سجل الجنيه الذهب و الأونصة المقومة بالجنيه المصري زيادة جديدة في قيمتها.

تفاصيل الزيادة في أسعار الذهب اليوم

في مقارنة دقيقة مع أسعار أمس الأحد 15 نوفمبر 2026، التي سجل خلالها الجرام 5835 جنيهًا للبيع والشراء، ارتفع سعر البيع بقيمة 120 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 80 جنيهًا. وتكشف هذه الأرقام عن ارتفاع سعر البيع بمقدار أكبر من الزيادة المسجلة في سعر الشراء، ليصل الفارق بين السعرين في تحديث اليوم إلى 40 جنيهًا، وهو ما يعكس ديناميكية السوق وارتفاع الطلب على هذا العيار بالتحديد.

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تداولات الجنيه الذهب والأعيرة الأخرى

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 47640 جنيهًا للبيع و47320 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ46680 جنيهًا للبيع والشراء أمس الأحد. وبذلك ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 960 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 640 جنيهًا. كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6805 جنيهات للبيع و6760 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ6670 جنيهًا للبيع والشراء أمس الأحد. أما عيار 18 فبلغ نحو 5105 جنيهات للبيع و5070 جنيهًا للشراء مقابل 5000 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 3970 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء مقابل 3890 جنيهًا، مما يؤكد شمول الارتفاع لجميع الأعيرة.

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تحركات الأونصة وسعر الدولار

سجل سعر الأونصة المقومة بالجنيه المصري نحو 211680 جنيهًا للبيع و210260 جنيهًا للشراء اليوم، مقابل 207415 جنيهًا للبيع والشراء أمس الأحد، بارتفاع قدره 4265 جنيهًا في البيع و2845 جنيهًا في الشراء. وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 3857.73 دولارًا مقارنة بـ3874.43 دولارًا أمس الأحد، بتراجع بلغ 16.70 دولارًا. يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل سعر الدولار في تعاملات الصاغة نحو 54.87 جنيهًا اليوم، مقارنة بنحو 53.53 جنيهًا أمس، وبلغ سعر الدولار في البنك نحو 53.71 جنيهًا.