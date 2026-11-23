ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، حيث سجل الجنيه الذهب زيادة بمعدل 480 جنيهًا، فيما تواصل العيارات الرئيسية مسارها التصاعدي.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، 23 نوفمبر 2026، ارتفاعًا ملموسًا ومحسوبًا داخل محلات الصاغة ، حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 زيادة قدرها 60 جنيهًا للبيع، و40 جنيهًا للشراء، ليرتفع ليصل إلى 5570 جنيهًا للبيع مقابل 5510 جنيهات للشراء.

تفاصيل أسعار الذهب بالمحلات اليوم

جاء هذا الارتفاع في سعر عيار 21 بالتزامن مع صعود تعريفة مختلف أعيرة الذهب الأخرى المتداولة في السوق المحلية المصرية، مما يعكس زخمًا إيجابيًا في تعاملات السوق المحلي خلال هذا اليوم من الأسبوع.

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وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 6365 جنيهًا للبيع، و6295 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4775 جنيهًا للبيع، و4725 جنيهًا للشراء، لتتسع فجوة الأسعار بين العيارات الرئيسية.

ارتفاع الجنيه الذهب والأونصة العالمية

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 44560 جنيهًا للبيع، و44080 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات أمس الأحد التي كان فيها السعر 44080 جنيهًا للبيع و43760 جنيهًا للشراء، وبذلك ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيهًا، وزاد سعر الشراء بنحو 320 جنيهًا.

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على صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 197995 جنيهًا للبيع، و195865 جنيهًا للشراء، مقابل 195865 جنيهًا للبيع و194440 جنيهًا للشراء في اليوم السابق، ليحافظ على مسار تصاعدي قوي مع تعافي الأونصة العالمية بنسبة 0.9% بعد أسبوع من الخسائر.

تحركات سعر الدولار وسبائك الذهب

وعلى مستوى السعر بالدولار الأمريكي، سجلت الأونصة نحو 3616.77 دولار، مقارنة بنحو 3537.32 دولار في اليوم السابق، بزيادة قدرها 79.45 دولار، مما يدعم قوة الشراء في السوق المصري.

وسجل سعر سبيكة الـ10 جرامات من الذهب لتتجاوز حاجز 63 ألف جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 6.3 مليون جنيه، مع تسجيل سعر دولار الصاغة نحو 54.74 جنيه، مقابل 53.99 جنيه في البنك المركزي، مما يعكس تقلبات دقيقة في فروق الأسعار بين القطاعات المصرفية والتجارية.