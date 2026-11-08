ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 ارتفاعا بـ 10 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49760 جنيها للبيع.

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس السبت، حيث صعدت أسعار البيع بمختلف الأعيرة، بينما استقرت أسعار الشراء دون تغيير، وفقا لمتوسط الأسعار بمحلات الصاغة.

تفاصيل أسعار الذهب عيار 24 و 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7110 جنيهات للبيع و7065 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيها للبيع و6180 جنيها للشراء. ويأتي هذا الارتفاع في إطار حركة السوق الحالية التي تشير إلى تحسن طفيف في قيم البيع.

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وسجل عيار 18 نحو 5330 جنيها للبيع و5295 جنيها للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49760 جنيها للبيع و49440 جنيها للشراء. وتُعد هذه الأرقام هي المؤشرات الأساسية للسوق في هذا اليوم.

تحليل الفروقات السعرية مقارنة بالأمس

أظهرت مقارنة أسعار الذهب اليوم الأحد بمستوياتها المسجلة أمس السبت 7 نوفمبر 2026، ارتفاعا في أسعار البيع بمختلف الأعيرة، مع استقرار أسعار الشراء عند مستوياتها السابقة. وسجل جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا بقيمة 15 جنيها في سعر البيع، بعدما صعد من 7095 جنيها أمس إلى 7110 جنيهات اليوم.

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أما جرام الذهب عيار 21، فقد ارتفع سعر بيعه 10 جنيهات، ليسجل 6220 جنيها اليوم مقابل 6210 جنيهات أمس، في حين استقر سعر الشراء عند 6180 جنيها. وبالنسبة إلى عيار 18، فقد صعد سعر البيع 5 جنيهات، مسجلا 5330 جنيها اليوم مقابل 5325 جنيها أمس.

حركة أسعار الجنيه الذهب والأونصة

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 49760 جنيها للبيع مقابل 49680 جنيها أمس السبت، بزيادة بلغت 80 جنيها. ويأتي تحرك الجنيه الذهب بالتزامن مع الزيادة المحدودة التي سجلتها أسعار بيع الأعيرة المختلفة.

سجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم الأحد نحو 221100 جنيه للبيع و219680 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 220745 جنيها للبيع و219680 جنيها للشراء أمس السبت. وعلى مستوى السعر بالدولار، سجلت أونصة الذهب نحو 4065.99 دولار اليوم الأحد، مقابل 4066.03 دولار أمس السبت، بتراجع طفيف بلغ 0.04 دولار.