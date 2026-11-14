ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 نوفمبر 2026

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، حيث بلغ عيار 24 نحو 6825 جنيهًا للبيع، متجاوزًا التراجع العالمي للأونصة بالدولار بفضل قوة الجنيه المصري.

سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا جديدًا في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 ، متجاوزًا مستويات الجمعة السابقة. ارتفع سعر البيع لجرام الذهب من هذا العيار بنحو 25 جنيهًا، في حين قفز سعر الشراء بقيمة 30 جنيهًا، according to the latest market updates.

تفاصيل أسعار الذهب المحلية والتفاعل

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة محليًا، إلى نحو 6825 جنيهًا مصريًا للبيع، مقابل 6775 جنيهًا للشراء. هذا الارتفاع جاء في مواجهة تراجع سعر الأونصة عالميًا بالدولار، مما يعكس عزلة نسبية للسوق المحلية عن التقلبات الخارجية المباشرة في تلك اللحظة.

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بالمقارنة مع بيانات أمس الجمعة 13 نوفمبر 2026، حيث كان سعر البيع 6800 جنيه والشراء 6745 جنيهًا، تظهر الأرقام الحالية استمرار الزحف الصعودي للذهب. يشير هذا الفارق في قيمة الزيادة بين سعري البيع والشراء إلى نشاط متزايد في المعاملات اليومية داخل محلات الصاغة.

تباين الحركة العالمية مع السوق المحلية

على الصعيد الدولي، سجلت الأونصة من الذهب نحو 3874.47 دولارًا أمريكيًا في تداولات اليوم، مسجلة تراجعًا قدره 21.28 دولارًا مقارنة بسعر الجمعة السابق البالغ 3895.75 دولارًا. هذا التراجع العالمي يتعارض تمامًا مع الارتفاع المسجل محليًا في عيار 24 والجنيه الذهب.

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أما الأونصة المقومة بالجنيه المصري، فقد سجل سعر بيعها نحو 212215 جنيهًا مقابل 210795 جنيهًا للشراء. ارتفع سعر البيع للأونصة المحلية بقيمة 710 جنيهًا، وزاد سعر الشراء بنحو 1070 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، مما يؤكد قوة الطلب المحلي وتعويضه عن انخفاض القيمة الخارجية للمعدن الأصفر.

ارتفاع الجنيه الذهب وأسعار الصرف

سجل الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر البيع نحو 47760 جنيهًا، مقابل 47440 جنيهًا للشراء. بالمقارنة مع أسعار الجمعة التي كانت 47600 جنيه للبيع و47200 جنيه للشراء، ارتفع سعر البيع بـ 160 جنيهًا وزاد سعر الشراء بنحو 240 جنيهًا.

يعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى صعود سعر الدولار المستخدم في تعاملات الصاغة، حيث سجل نحو 54.77 جنيهًا اليوم مقابل 54.29 جنيهًا في الجمعة السابقة، بزيادة بلغت 48 قرشًا. يظل متابعة سعر الذهب عيار 24 مرتبطة بشكل وثيق بهذه العوامل المحلية والدولية المتزامنة.