ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 في السوق المصرية مع ارتفاع عيار 24 إلى 7135 جنيهًا. تفاصيل الأسعار لأعيرة الذهب المختلفة والجنيه الذهب وتراجع الدولار.

شهدت أسعار الذهب في مصر موجة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حيث سجلت جميع الأعيرة الرئيسية ارتفاعات ملموسة مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل ثلاثة أيام. وقد جاء هذا الصعود في الأسعار متزامنًا مع تقلبات في سعر صرف الدولار، مما عكس حالة من النشاط والاهتمام الكبير من قبل المستثمرين في السوق المحلي للتحفظ على المعدن الأصفر.

تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المصرية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 7135 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 7090 جنيهًا للجم.

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وعند مقارنة هذه الأسعار بمستوياتها المسجلة يوم الإثنين 2 نوفمبر، يتضح حجم الارتفاع الذي شهده المعدن النفيس، حيث كان سعر الجرام يوم الإثنين 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء.

وبذلك، تكون الزيادة في سعر البيع قد بلغت 120 جنيهًا للجم، بينما ارتفع سعر الشراء بمقدار 130 جنيهًا للجم، مما يشير إلى أن زيادة سعر الشراء كانت بقيمة أكبر من الزيادة المسجلة في سعر البيع خلال الفترة المحددة.

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أسعار أعيرة الذهب المختلفة في السوق

وشهد جرام الذهب عيار 21 أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، حيث سجل نحو 6245 جنيهًا للبيع و6205 جنيهات للشراء، متجاوزًا بذلك سعره يوم الإثنين 2 نوفمبر والذي كان عند 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

وبلغت قيمة الارتفاع في عيار 21 نحو 105 جنيهات في جانب البيع و115 جنيهًا في جانب الشراء مقارنة بالأسعار القديمة.

وفيما يخص عيار 18، سجل سعر الجرام اليوم نحو 5355 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء، بعد أن كان مسجلاً يوم الإثنين عند 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء، ما يعني ارتفاع سعر البيع بقيمة 90 جنيهًا وزيادة سعر الشراء بنحو 100 جنيه.

كما سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 4165 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء، في المقابل كان قد سجل يوم الإثنين 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

تقلبات الجنيه الذهب والأونصة العالمية

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس نحو 49960 جنيهًا للبيع و49640 جنيهًا للشراء، مقارنة بسعره يوم الإثنين 2 نوفمبر الذي كان عند 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء.

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وهو ما يعني ارتفاعًا بقيمة 840 جنيهًا في سعر البيع، بينما زاد سعر الشراء بنحو 920 جنيهًا، مما يعكس الارتفاع الكبير في قيمة الذهب بالوزن الكامل.

أما بالنسبة للأونصة العالمية في السوق المحلية، فقد سجلت سعرًا نحو 221990 جنيهًا للبيع و220570 جنيهًا للشراء اليوم، بعد أن كانت مسجلة يوم الإثنين عند 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

وبذلك، سجلت الأونصة ارتفاعًا قدره 3730 جنيهًا في البيع و4090 جنيهًا في الشراء، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي العام لأسعار الذهب خلال هذه الفترة.

تراجع سعر الدولار وتأثيره على السوق

على صعيد أسعار الصرف، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا في قيمته مقابل الجنيه المصري، حيث انخفض سعر دولار الصاغة من 55.79 جنيه إلى 53.78 جنيه، بانخفاض قدره 2.01 جنيه.

في حين انخفض سعر الدولار في البنك المركزي من 55.81 جنيه إلى 54.67 جنيه، بتراجع بلغ 1.14 جنيه، مما أثر بشكل مباشر على معادلات التسعير في السوق.