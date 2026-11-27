تفاصيل حصرية عن أسعار الذهب بالجنيه اليوم في مصر، حيث سجل عيار 21 مستوى 5810 جنيه مع ارتفاع العالمية، وتحليل عوامل الطلب والاستثمار في السوق المحلية.

شهدت الأسواق المحلية في مصر اليوم الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2026، موجة من التقلبات الحادة في أسعار المعدن النفيس، حيث سجل سعر الجنيه الذهب مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع طفيف لكنه ملحوظ مقارنة بفتح التعاملات الصباحية. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد الطلب على الذهب كملاذ آمن عالميًا، وتجاوز المكاسب في البورصات العالمية أكثر من 70 دولارًا، مما انعكس مباشرة على الأسعار الداخلية التي تعكس تحركات الأوقية بشكل فوري.

تحليل أسعار الذهب والجنيه الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأساسي لصناعة الجنيه الذهب، مستوى 5810 جنيهًا في السوق المحلية اليوم، دون احتساب قيمة المصنعية، مقارنة بسعر الافتتاح الذي كان عند مستوى 5645 جنيهًا، ليسجل بذلك ارتفاعًا صافيًا قدره 165 جنيهًا في الجرام الواحد. وفي سياق متصل، بلغ سعر الأونصة العالمية حوالي 1320 جنيهًا محليًا بناءً على سعر الصرف الحالي، ما يعكس قوة الشراء وارتفاع القيمة الاستبدالية للمعدن الأصفر.

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تفاصيل صناعة ومصنعية الجنيه الذهب

يُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الاستثمار في السوق المصرية، إذ يُصنع من عيار 21 ويزن بالضبط 8 جرامات، ويتم دمغه رسميًا من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين لضمان نقائه ووزنه. وتتميز مصنعية الجنيه الذهب بانخفاضها النسبي مقارنة بباقي المشغولات الذهبية، حيث تتراوح تكلفتها بين 50 و75 جنيهًا للجرام الواحد، ليصل إجمالي تكلفة المصنعية للجنيه الواحد إلى ما بين 400 و600 جنيه، مما يجعله خيارًا ميسورًا للمستثمرين.

آليات الاسترداد ونظام الكاش باك

يحظى الجنيه الذهب بشعبية كبيرة بين المستثمرين بسبب نظام "الكاش باك" الذي يسمح باسترداد جزء من المصنعية عند إعادة البيع، بواقع يقدر بنحو 20 جنيهًا، وذلك بشروط محددة أهمها الحفاظ على الغلاف الأصلي والحفاظ على حالة المنتج كما هو عند الشراء. ويسهم هذا النظام في تقليل الخسائر المحتملة عند البيع، ويعزز سيولة المنتج في السوق، مما يرفع من جاذبيته كأداة حفظ قيمة مقارنة بالمشغولات الحلي التقليدية التي لا تسترد مصنعتها.

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التوقعات المستقبلية لمتوسط الفروقات السعرية

وتراوح متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء في السوق المحلية اليوم نحو 50 جنيهًا، وهو هامش ضيق يعكس سيولة عالية في التداولات وتنافسًا بين صاغة السوق لتخفيف هوامش الربح الجانبي. وتختلف تكلفة المصنعية بشكل طفيف حسب الشركة المنتجة أو العارضة في السوق، إلا أن المعيار العام يظل ملتزمًا بالحدود المذكورة سابقًا، مما يوفر شفافية أكبر للمشترين الجدد أو الكبار في عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

عوامل الطلب والعرض المؤثرة في السوق

يعكس ارتفاع الأسعار اليوم 46480 جنيهًا للأونصة محليًا دون مصنعية، تفاعلًا قويًا مع تحركات الأوقية العالمية، حيث ساهم تجاوز المكاسب لأكثر من 70 دولارًا في دفع الأسعار الصعودية. وتظل عوامل الطلب المحلي مستقرة مع تزايد الاهتمام بحفظ القيمة، بينما تتأثر الأسعار العالمية بتوجهات البنوك المركزية وتقلبات عملات الدول الكبرى، مما يجعل متابعة أسعار الأونصة اليومية ضرورية لكل مهتم بالشأن الاقتصادي والمالي.