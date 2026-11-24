كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم التجارة الخارجية بنسبة 16.1% خلال العام المالي 2025/2026، مع تزايد الواردات والصادرات وتنوع الشركاء التجاريين.

أفادت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بأن حجم التجارة الخارجية للبلاد قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إجمالي القيمة إلى نحو 152.6 مليار دولار. يأتي هذا الارتفاع مقارنة بنحو 131.4 مليار دولار التي تم تسجيلها خلال السنة المالية السابقة، مما يعكس توسعاً في الحركة التجارية مع الأسواق العالمية.

تحليل حجم التجارة والفجوة التجارية

بحسب بيانات البنك المركزي، سجلت الزيادة في حجم التجارة الخارجية معدل نمو بلغ نحو 16.1%، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 21.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا الرقم حجم النشاط التجاري المتزايد، إلا أنه يحمل في طياته تفاصيل مهمة حول التوازن بين الدخل من الصادرات والمصروف على الواردات.

Also read قطر تخطر اتحاد الكرة بموافقتها على استضافة السوبر المصري

نمو الواردات والصادرات السلعية

أظهرت البيانات أن الزيادة في حجم التجارة الخارجية جاءت نتيجة ارتفاع كل من الواردات والصادرات السلعية، إلا أن الزيادة في مدفوعات الواردات كانت الأكبر. فقد ارتفعت الواردات بنحو 17.5 مليار دولار، لتسجل 108.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار، لتصل إلى 43.9 مليار دولار. تشير هذه الأرقام إلى اتساع حركة التجارة السلعية لمصر مع الأسواق الخارجية، مع استمرار الفارق الكبير بين قيمة الواردات والصادرات، مما يترك أثراً واضحاً على الميزان التجاري.

Advertisement

التوزيع الجغرافي للشركاء التجاريين

على صعيد التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، احتلت الدول العربية المركز الأول بين الشركاء التجاريين لمصر، مستحوذة على نحو 23.8% من إجمالي حجم التجارة خلال السنة المالية 2025/2026. وهذا يؤكد ترابط الاقتصاد المصري مع جيرانه العرب في إطار تبادل تجاري مكثف.

جاءت الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 20.4%، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. يعكس هذا التوزيع تنوع العلاقات التجارية المصرية وتوزع حركة التبادل بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، مما يقلل من الاعتماد على سوق واحد ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.

تشير هذه الأرقام إلى أن مصر تواصل جهودها لتنويع مصادر وارداتها وتوسيع قاعدة صادراتها مع مختلف القارات، مما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، رغم الفجوة المستمرة في الميزان التجاري التي تحتاج إلى معالجة عبر زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.