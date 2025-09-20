ارتفاع أسعار الطماطم في مصر: الأسباب والتوقعات

يشهد سوق الطماطم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مع زيادة كبيرة في سعر الكيلو. يوضح هذا التقرير أسباب هذا الارتفاع، بما في ذلك العوامل الزراعية وتقلبات السوق، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية بشأن انخفاض الأسعار، مع تسليط الضوء على أهمية محصول الطماطم في الاقتصاد المصري وموقعه الإنتاجي عالميًا.

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مما أثار قلقًا بين المستهلكين. فقد قفز سعر الكيلو الواحد بشكل ملحوظ، حيث ارتفع بمقدار 15 جنيهًا مصر يًا، ليصل إلى 20 جنيهًا بعد أن كان في السابق 5 جنيهات فقط. هذا الارتفاع المفاجئ يمثل زيادة كبيرة في تكلفة هذه المادة الغذائية الأساسية، ويؤثر على ميزانيات الأسر ال مصر ية بشكل مباشر. وقد تفاقم هذا الوضع مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

الخبراء والمتخصصون في القطاع الزراعي يراقبون عن كثب تطورات السوق، ويحاولون فهم الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع. من المتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قصيرة، مع وجود بعض التوقعات الإيجابية بشأن انخفاض الأسعار في المستقبل القريب.\أوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الزيادة الحالية في أسعار الطماطم ترجع إلى عدة عوامل رئيسية. أحد هذه العوامل هو انهيار أسعار العروة السابقة، مما دفع المزارعين إلى التخلص من المحصول القديم بسرعة لزراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية. عامل آخر هو ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر الماضية، والذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العروة المتأثرة وتأخر نضجها، مما قلل من المعروض في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تأخر ذروة إنتاج العروة الشتوية الأساسية، والتي من المتوقع أن تبدأ في شهر ديسمبر، أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث أن المعروض الحالي لا يفي بحجم الطلب المتزايد. وأشار أبوصدام إلى أن هذه الظاهرة تعتبر طبيعية في مرحلة “فاصل العروات”، حيث يتغير المعروض من المحصول بين العروات المختلفة، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.\أكد نقيب الفلاحين أن هذه الزيادة مؤقتة، وأن الأسعار ستشهد انخفاضًا تدريجيًا مع ظهور بشائر العروة الشتوية في نوفمبر المقبل. وتوقع ألا يتجاوز سعر الكيلو في ذروة الارتفاع 30 جنيهًا، مع وجود فروق طفيفة بين المناطق المختلفة بناءً على جودة المحصول وطرق عرضه وتكلفة نقله. وأشار إلى أن مصر تزرع حوالي 500 ألف فدان طماطم سنويًا، بإنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن، بينما لا تتخطى الصادرات 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة. تحتل مصر المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، والأول إفريقيًا وعربيًا. وأضاف أن الطماطم تُزرع في مصر على مدار العام من خلال 6 عروات متداخلة بأصناف وطرق زراعة متنوعة، مما يضمن توافرها طازجة طوال السنة، إلى جانب وفرة معجون الطماطم المعلب. يرجع إقبال المزارعين على زراعة الطماطم إلى كونها من الخضروات التي تجود في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، وتتحمل ملوحة التربة، فضلًا عن توافر الشتلات بأنواع مختلفة طوال العام





أسعار الطماطم ارتفاع الأسعار نقيب الفلاحين القطاع الزراعي مصر

