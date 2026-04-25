ارتفاع كبير في استخدام الإنترنت في مصر.. زيادة 67% في مشاهدة المحتوى الترفيهي خلال 2026

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي الإنترنت وتطبيقاته المختلفة في مصر خلال عام 2026، مع ارتفاع كبير في مشاهدة المحتوى الترفيهي.

أظهرت مؤشرات استخدام تطبيقات ال إنترنت اليومية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2026 نموًا ملحوظًا في مختلف الخدمات، مع زيادة كبيرة في عدد مستخدمي ال إنترنت .

فقد ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الجدد إلى 7.9 مليون مستخدم، مما يعكس انتشارًا أوسع للوصول إلى الشبكة. وشهدت مشاهدة المحتوى الترفيهي زيادة هائلة بلغت 67% مقارنة بعام 2025، مما يدل على تحول في سلوك المستخدمين نحو الاستهلاك الرقمي للترفيه. كما سجل استخدام خدمات الإنترنت المحمول زيادة بنسبة 12%، بالتزامن مع ارتفاع عدد المستخدمين، بينما ارتفع استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 36% مع إضافة مليون مستخدم جديد. وتفصيلاً، كشفت المؤشرات عن تباين في استخدام التطبيقات المختلفة.

فقد بلغ عدد مستخدمي مقاطع الفيديو الترفيهية القصيرة 42.6 مليون صانع فيديو قصير، مع إجمالي 14.6 مليون ساعة مشاهدة يوميًا، بزيادة 60% عن العام السابق. واستمر استخدام البريد الإلكتروني في النمو، حيث وصل عدد المستخدمين إلى 16 مليونًا، مع إرسال 14.2 مليون رسالة يوميًا، بزيادة 12%. كما شهد البحث في الخرائط زيادة في الاستخدام بنسبة 29%، مع 22.6 مليون مستخدم و46.2 مليون عملية بحث يوميًا.

وتصدرت مشاهدة المحتوى الترفيهي (الأفلام والمسلسلات) قائمة الزيادات، حيث بلغ عدد المشاهدين 52.4 مليونًا، ووصلت ساعات المشاهدة إلى 43.7 مليون ساعة يوميًا، بزيادة ملحوظة قدرها 67%. وشهد التسوق الإلكتروني أيضًا نموًا بنسبة 10%، مع 29.8 مليون متسوق و10.5 مليون زيارة يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع استخدام تطبيقات التصفح بنسبة 12% مع 65.6 مليون مستخدم و187.5 مليار زيارة يوميًا، وتطبيقات التواصل الاجتماعي بنسبة 5% مع 54.3 مليون مستخدم و25.2 مليار زيارة يوميًا، ومحركات البحث بنسبة 13% مع 55 مليون مستخدم و64.1 مليار عملية بحث يوميًا. وتشمل المؤشرات أيضًا نموًا في استخدام الألعاب الإلكترونية بنسبة 21% مع 31 مليون لاعب و1.8 مليون ساعة لعب يوميًا، والدردشة الإلكترونية بنسبة 6% مع 34.8 مليون مستخدم و471.8 مليار رسالة يوميًا، والبث المباشر بنسبة 35% مع 13.3 ألف صانع فيديو و4.6 آلاف ساعة بث يوميًا، واجتماعات الفيديو عن بعد بنسبة 7% مع 6.5 مليون مستخدم و159.5 مليون ساعة اجتماعات يوميًا.

تؤكد هذه الأرقام التحول الرقمي المتسارع في مصر، وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة، من الترفيه والتواصل إلى التعليم والتسوق والعمل. وتشير إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السيد البدوي يُعين إبراهيم المليجى رئيسا للجنة تنمية الموارد البشرية والماليةأصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٦، بتعيين الخبير المصرفى والاقتصادى إبراهيم المليجي رئيسًا للجنة تنمي

Read more »

حظك اليوم السبت 25 إبريل 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحياحظك اليوم السبت 25 إبريل 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا، يأتي يوم السبت 25 أبريل 2026 بطاقة فلكية لافتة تحمل في طياتها الكثير من التحولات والتغييرات

Read more »

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخليبرج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026، يأتي يوم السبت 25 أبريل 2026 بطاقة فلكية حسّاسة وعميقة لمواليد برج الحوت، حيث

Read more »

برج الدلو حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتسرع في تغيير قراراتكبرج الدلو حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026، يأتي يوم السبت 25 أبريل 2026 محمّلًا بطاقة فلكية قوية ومليئة بالتغيرات غير المتوقعة لمواليد برج الدلو

Read more »

برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتمسك بالخطة القديمةبرج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026، يأتي يوم السبت 25 أبريل 2026 بطاقة فلكية تميل إلى الجدية والتخطيط العميق لمواليد برج الجدي

Read more »

برج القوس حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتخذ قرارات كبيرةبرج القوس حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026، يأتي يوم السبت 25 أبريل 2026 بطاقة فلكية مليئة بالحركة والتغيرات السريعة لمواليد برج القوس، حيث يتأثر يومك بشكل

Read more »