ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية 15 نوفمبر 2026

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مع تفاوت الزيادات بين البنوك.

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ في عدد من البنوك العاملة ضمن القطاع ال مصر في ال مصر ي، وذلك خلال تعاملات يوم الأحد 15 نوفمبر 2026. جاء هذا الارتفاع مع وجود تفاوت واضح في قيمة الزيادة بين البنوك المختلفة، حيث تراوحت الزيادات في أسعار الشراء والبيع بين 47 قرشًا و64 قرشًا، وفقًا للبيانات الرسمية ل أسعار الصرف التي تم الإعلان عنها.

تصدر بنوك كريدي أجريكول وSAIB قائمة الأعلى

تصدر كل من بنك كريدي أجريكول وبنك SAIB قائمة البنوك التي تقدم أعلى أسعار لشراء وبيع العملة الأمريكية في هذا اليوم. سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول نحو 53.68 جنيه مصري مقابل الشراء، و53.78 جنيه مصري مقابل البيع، محققًا زيادة قدرها 64 قرشًا في كل من سعري الشراء والبيع مقارنة بالمعدلات السابقة.

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في حين سجل سعر الدولار في بنك SAIB عند نفس مستوى بنك كريدي أجريكول بدقة، حيث بلغ سعر الشراء 53.68 جنيه مصري، وسعر البيع 53.78 جنيه مصري، مع تحقيق زيادة قدرها 52 قرشًا في سعري الشراء والبيع. يُعد هذا المستوى من الأسعار مؤشرًا على تفاؤل البنوك في التعامل مع تدفقات العملة الصعبة، وسط توقعات بمواصلة هذا الاتجاه.

معدلات مرتفعة في البنوك الحكومية والأجنبية

سجل سعر الدولار في المصارف الحكومية الكبرى والبنوك الأجنبية العاملة في مصر أيضًا مستويات مرتفعة. بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك البركة نحو 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 49 قرشًا في كل من سعري الشراء والبيع. كما سجل السعر في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) عند 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، مع زيادة مماثلة قدرها 52 قرشًا في السعرين.

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وفي سياق متصل، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، مرتفعًا بمقدار 49 قرشًا في كل من سعري الشراء والبيع. كما حافظ بنك مصر على نفس مستوى الأسعار، حيث سجل 53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع، مع زيادة قدرها 47 قرشًا في سعري الشراء والبيع، مما يعكس توحيدًا جزئيًا للمعدلات في القطاع الحكومي.

تفاوت في الزيادات بين البنوك التجارية

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع، محققًا زيادة قدرها 54 قرشًا في سعري الشراء والبيع. بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع، مع زيادة قدرها 47 قرشًا في السعرين، مما يضع هذه البنوك في نفس النطاق السعري للبنك الأهلي الكويتي.

في بنك أبوظبي الأول، سجل سعر الدولار نحو 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بزيادة متفاوتة بلغت 58 قرشًا للشراء و75 قرشًا للبيع، مما يجعله واحدًا من البنوك التي سجلت أعلى زيادات في جانب البيع. كما سجل السعر في البنك الأهلي الكويتي (ABK) نحو 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء و59 قرشًا للبيع. وفي المصرف العربي الدولي (AIB)، وصل السعر إلى 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، مع زيادة 49 قرشًا في السعرين.

في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر الدولار نحو 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا في كل من سعري الشراء والبيع. يعكس هذا التفاوت الطفيف في الزيادات بين البنوك استجابة الأسواق المحلية لتغيرات العرض والطلب، حيث تتباين استراتيجيات البنوك في تحديد هوامش الربح وسعر الصرف بناءً على احتياجاتها السيولة وحصصها من العملة.