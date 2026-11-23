شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 18 مستوى 4775 جنيهًا للبيع، فيما بلغ الجنيه الذهب 44560 جنيهًا وسط تعافٍ من الانخفاضات السابقة.

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 ، ارتفاعًا جديدًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، مما يعكس تفاعل السوق مع المتغيرات العالمية والمحلية. سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 50 جنيهًا في سعر البيع، و35 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بأسعار أمس الأحد.

تفاصيل أسعار عيار 18 وارتفاعات السوق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4775 جنيهًا للبيع، و4725 جنيهًا للشراء، وفق البيانات المعلنة من محلات الصاغة. وفي مقارنة مباشرة مع تعاملات أمس الأحد 22 نوفمبر 2026، والتي سجل فيها الجرام 4725 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، يتضح حجم الارتفاع الذي بلغته الأسعار. وتعكس هذه الأرقام استمرار الزيادة في السعرين المعلنين للبيع والشراء، مع تسجيل زيادة في سعر البيع كانت أكبر من زيادة سعر الشراء بفارق 15 جنيهًا.

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مستويات أعيرة الذهب الأخرى والسبائك

تزامنت مع صعود عيار 18، حركة صعودية قوية في أسعار مختلف الأعيرة الأخرى داخل السوق المحلية. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5570 جنيهًا للبيع، و5510 جنيهات للشراء. وفيما يخص عيار 14، بلغ سعر الجرام 3715 جنيهًا للبيع، و3675 جنيهًا للشراء. أما عيار 24، فبلغ سعر جرامه نحو 6365 جنيهًا للبيع، و6295 جنيهًا للشراء، مما يشير إلى انتعاشة شاملة في قطاع الذهب.

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تحركات الجنيه الذهب والأونصة عالميًا

على مستوى القطع الكبيرة، سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 44560 جنيهًا للبيع، و44080 جنيهًا للشراء. وقد ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 320 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الأحد. وعلاوة على ذلك، بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 197995 جنيهًا للبيع، و195865 جنيهًا للشراء، مقابل مستويات سابقة كانت عند 195865 جنيهًا للبيع و194440 جنيهًا للشراء.

تفاعلات أسعار الدولار والصياغة المحلية

في سياق متصل، سجلت الأونصة الذهبية بالدولار الأمريكي نحو 3616.77 دولار، مقارنة بـ3537.32 دولار في تعاملات أمس الأحد، بزيادة قدرها 79.45 دولار. وعلى الصعيد المحلي، سجل دولار الصاغة نحو 54.74 جنيه، مقابل 53.99 جنيه في البنك، بعد أن كان قد سجل أمس نحو 55.37 جنيه للصاغة و53.80 جنيه للبنك، مما يعني تراجع دولار الصاغة بقيمة 63 قرشًا، وارتفاع السعر البنكي بنحو 19 قرشًا.