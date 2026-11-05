ارتفاع جماعي لبورصة مصر.. رأس المال السوقي يتجاوز 4 تريليونات جنيه

ارتفعت المؤشرات البورصية في تعاملات الخميس، مع تحقق ربح لم يسبق له مثيل بلغ 60 مليار جنيه، وسط إجراءات ضبط تداولات على 5 أسهم رئيسية.

شهدت تعاملات جلسة الخميس بداية قوية للمؤشرات البورصية المصرية مع ارتفاع جماعي واسع النطاق، مما أسهم في تحقيق مكاسب ضخمة ل رأس المال السوقي خلال أول 20 دقيقة من التداول، متجاوزاً عتبة التريليونين والأربع مئة وتسعين مليار جنيه.

ارتفاع مؤشرات السوق وتجاوز نصف مليار تداول

بدأت جلسة الخميس نهاية الأسبوع بديناميكية عالية، حيث ارتفع رأس المال السوقي للتعاملات بمقدار 60 مليار جنيه، ليستقر عند مستوى 4.049 تريليون جنيه خلال أول ربع ساعة من فتح الأبواب، مع تسجيل قيم تداول تجاوزت حاجز نصف مليار جنيه في نفس الفترة الزمنية القصيرة.

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وسجل مؤشر إيجي إكس 30 للأكثر سيولة ارتفاعاً بنسبة 1.39% ليصل إلى 51353 نقطة، في حين صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدّد الأوزان بنسبة 1.35% ليغلق عند 63466 نقطة، مع قفزة مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.44% ليصل إلى 23970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 5884 نقطة، وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.36% ليصل إلى 17384 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.32% ليصل إلى 23315 نقطة.

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إجراءات ضبط تداولات على أسهم محددة

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق تداول خمسة أسهم لمدة 10 دقائق خلال جلسة اليوم الخميس، بعد تجاوزها حد التقلب المسموح به بنسبة 5% صعوداً أو هبوطاً، وهي أسهم سماد مصر (ايجيفرت)، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وتايكون انفستمنتس هولدنج، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والمالية والصناعية المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بمعايير الرقابة والسوق المنظمة، لضمان استقرار الأسعار ومنع التقلبات الحادة غير المبررة، وسط متابعة دقيقة من قِبل هيئات الرقابة المالية لحركة التداول داخل المقصات.

تفاصيل تعاملات المساهمين الرئيسيين والداخليين

كشفت البورصة المصرية عن تفاصيل تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، والتي شملت عمليات بيع وشراء متنوعة على أسهم شركات مدرجة في قطاعات مختلفة، مع تصدر شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري "SCCD" القائمة من حيث الكمية.

وقامت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي في شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري "SCCD" ببيع 2.25 مليون سهم، بينما سجلت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد بالإسكندرية عمليتي بيع من جانب داخلي بإجمالي 1.056 مليون سهم، موزعتين بواقع 528 ألف سهم و528.037 ألف سهم.

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في المقابل، نفذت شركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية عمليتي شراء داخليين بإجمالي 644 ألف سهم (119 ألف و525 ألف)، كما اشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي في شركة أرابيا للاستثمار والتنمية 500 ألف سهم، وشراء داخلي في شركة ابن سينا فارما بقيمة 264 ألف سهم.

تحسن أرباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2025، حيث حقق صافي الربح قفزة كبيرة إلى 1.708 مليار جنيه مقارنة بـ1.233 مليار جنيه في الفترة المقارنة، مع إيرادات تجاوزت 1.537 مليار جنيه من عقود التأجير والاستثمارات المالية.

وبلغت إيرادات الشركة من عقود التأجير التشغيلي واستثماراتها المالية في الشركات التابعة نحو 1.537 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2026، مقابل 1.036 مليار جنيه في الفترة السابقة، مما يعكس نمواً بنسبة نحو 500.4 مليون جنيه في حجم الإيرادات.