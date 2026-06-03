ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 48.8% في مارس 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 48.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مدفوعاً بانخفاض الصادرات وارتفاع الواردات.

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري ال مصر ي بنسبة 48.8% خلال شهر مارس 2026، لتصل إلى 4.6 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، وفقاً للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعكس هذا الارتفاع الكبير تدهوراً في الميزان التجاري، وهو مؤشر على اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات. وانخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 2.5% لتبلغ 4.6 مليار دولار في مارس 2026 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في مارس 2025. وجاء الانخفاض مدفوعاً بتراجع صادرات الأسمدة بنسبة 23.3%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 10.1%، والبطاطس بنسبة 31.9%، والبترول الخام بنسبة 23.1%.

في المقابل، ارتفعت صادرات بعض السلع مثل المنتجات البترولية بنسبة 68.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 4.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 30.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%. أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 17.8% لتبلغ 9.3 مليار دولار في مارس 2026 مقابل 7.9 مليار دولار في مارس 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة واردات المنتجات البترولية بنسبة 16.7%، والغاز الطبيعي بنسبة 16.6%، والبترول الخام بنسبة 90.4%، والقمح بنسبة 41.9%.

وفي المقابل، تراجعت واردات بعض السلع مثل المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 31.5%، والذرة بنسبة 6.3%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 21.1%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 24.5%. من الجدير بالذكر أن عجز الميزان التجاري في شهر فبراير 2026 بلغ حوالي 4.1 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد تفاقم في مارس ليصل إلى أعلى مستوى خلال العام الجاري.

وعلى أساس الربع الأول من عام 2026، يتجاوز العجز التراكمي 12.5 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة زيادة قدرها 25%. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري، خاصة مع توقع استمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية. ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الطلب على الدولار في السوق المحلية، مما يضغط على سعر الصرف وموارد البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وقد سعت الحكومة إلى تنويع مصادر الدولار، من خلال زيادة الصادرات غير البترولية والسياحة وقناة السويس. غير أن الصادرات غير البترولية لا تزال متواضعة مقارنة بالواردات. كما أن تحسن صادرات بعض السلع مثل الفواكه الطازجة يعزز الآمال في نمو القطاع الزراعي، لكنه ليس كافياً لتعويض التراجع في الصادرات البترولية. على صعيد السياسات، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة إجراءات لتحفيز الصادرات، تشمل دعم النقل للأسواق الجديدة وتوفير خطوط ائتمان للمصدرين.

كما تعمل الحكومة على تقليل فاتورة الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية واستبدال الواردات. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى وقت وموارد، وقد لا تؤتي ثمارها على المدى القصير. ولذا يتوقع المحللون أن يظل عجز الميزان التجاري مرتفعاً خلال العام الجاري مع بقاء التحديات العالمية قائمة. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2026 تأتي في إطار متغيرات الاقتصاد العالمي، حيث تعاني العديد من الدول من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وقد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة على سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الطاقة والحبوب. وعلى الرغم من أن مصر قد تمكنت من تأمين احتياجاتها من القمح من مصادر بديلة، إلا أن ارتفاع الأسعار يظل عاملاً ضاغطاً على الميزان التجاري. كما أن تذبذب أسعار البترول الخام يؤثر بشكل مباشر على صادرات مصر من النفط الخام ومنتجات البترول. وبينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة كبيرة، لا تزال الصادرات الإجمالية متأثرة بتراجع صادرات البترول الخام والأسمدة





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عجز الميزان التجاري الصادرات الواردات البيانات الاقتصادية مصر

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