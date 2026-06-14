ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مساء تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بنحو 90 قرشًا، وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر.

ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مساء تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بنحو 90 قرشًا، وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر. ووفقًا لموقع صدى البلد الإخباري، يقدم سعر الدولار اليوم الأحد 14-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

حيث يبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيهًا للبيع، ويرجع ذلك إلى انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب. كما تراجع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيهًا للبيع.

ويشمل هذا التقرير أسعار الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي، بنك نكست، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الإفريقي، بنك مصر، المصرف المتحد، و بنك قناة السويس





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