تسجل أسعار الفضة في مصر ارتفاعاً محلياً اليوم الاثنين مدعومة بارتفاع سعر الأوقية عالمياً، مع تفاصيل دقيقة للعيارات المختلفة ومتوسط أسعار الشهر الماضي.

شهدت أسعار الفضة في مصر تحركات صعودية واضحة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في سعر الأوقية العالمية للفضة، مما أعاد المعدن الأبيض إلى دائرة اهتمام المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية كبديل أقل تكلفة مقارنة بالذهب. وقد جاءت هذه الارتفاعات المحلية بالتزامن مع تباين واضح في أداء المعدن بين السوق المحلية والتداولات الدولية، مما يعكس حساسية السعر المحلي للتغيرات العالمية.

تفاصيل أسعار الفضة للعيارات المختلفة محلياً

بلغ سعر جرام الفضة النقية من عيار 999 نحو 73.05 جنيه مصري، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.27% مقارنة بالتعاملات السابقة، بينما سجل جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 70.05 جنيه. كما تراوحت أسعار الفضة الإسترليني عيار 925 حول 67.64 جنيه، في حين وصل سعر جرام الفضة عيار 900 إلى 65.81 جنيه مصري.

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واستمرت الأسعار في الانخفاض التدريجي مع انخفاض العيارات، حيث بلغ سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 نحو 63.98 جنيه، وسجل جرام الفضة عيار 800 سعر 58.50 جنيه، وعيار 750 سعر 54.84 جنيه. أما جرام عيار 585 فقد وصل إلى 42.78 جنيه، مما يوفر خيارات متنوعة لمختلف فئات المستهلكين والمستثمرين.

تحليل العوامل المؤثرة على السعر العالمي والمحلي

جاء التحرك المحلي بالتزامن مع ارتفاع أونصة الفضة عالمياً لتسجل 42.19 دولار، محققة زيادة قدرها 1.86%، وفقاً للمؤشرات المعلنة من الأسواق العالمية. وفي المقابل، سجل الدولار المصرفي في مصر 54.43 جنيه واستقر دون تغيير، فيما تراجع مؤشر الدولار العالمي بنسبة طفيفة قدرها 0.09% ليصل إلى 53.38.

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يعكس هذا الأداء الدقيق أهمية متابعين حركة الأوقية العالمية وسعر الصرف عند تقييم تكلفة الفضة محلياً، إذ يتأثر السعر النهائي بعدة عوامل مترابطة. وتشمل هذه العوامل الأساسية سعر المعدن عالمياً، ونقاء العيار، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى المصنعية والضرائب وهامش الربح الذي يحدده التاجر في السوق المحلي.

المقارنة التاريخية وتوقعات المستقبل للمستثمرين

تكشف المؤشرات التاريخية عن تراجع كبير في أسعار الفضة الحالية مقارنة بالقمة المسجلة خلال العام، إذ بلغ أعلى سعر تاريخي لجرام عيار 999 نحو 211.98 جنيه في 29 يناير 2026. وبمقارنة ذلك بالسعر الحالي البالغ 73.05 جنيه، يتضح أن هناك فارقاً يقترب من 65.54% عن القمة التاريخية، مما يعكس تقلبات السوق الكبيرة.

كما سجل متوسط سعر الجرام خلال آخر 30 يوماً نحو 85.82 جنيه، ما يعني أن السعر الحالي يقل عن هذا المتوسط بنحو 14.88%. وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت أوقية الفضة في السوق المحلية نحو 2272.11 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفضة النقية نحو 73 ألفاً و50 جنيهًا، وفق الأسعار الاسترشادية المعلنة.

تظل مقارنة أسعار العيارات والمصنعية قبل الشراء خطوة أساسية للمستهلك، خاصة عند اقتناء السبائك، مع ضرورة التمييز الدقيق بين السعر الاسترشادي للفضة الخام والسعر النهائي الذي يدفعه المشتري. كما يظل ابتعاد السعر الحالي عن قمته التاريخية عاملاً لا يضمن بالضرورة تحقيق أرباح مستقبلية، إذ تظل تحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف عاملين حاسمين في تحديد اتجاه المعدن خلال الفترة المقبلة.