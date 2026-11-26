دراسة جديدة تكشف أن الارتفاع التدريجي لسكر الدم منذ الشباب يرتبط بضعف الذاكرة في منتصف العمر، حتى قبل الإصابة بالسكري. فحوصات مبكرة ضرورية.

أكدت دراسة طبية حديثة نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية في 25 نوفمبر 2026، أن الارتفاع التدريجي ل مستويات السكر في الدم منذ مرحلة الشباب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضعف الذاكرة والأداء الذهني في منتصف العمر. وتشير النتائج إلى أن التأثيرات السلبية المحتملة لارتفاع السكر على صحة الدماغ قد تبدأ قبل عقود من الشيخوخة، مما يعزز الحاجة الملحة لمراقبة مستوياته بدقة منذ المراحل العمرية المبكرة.

تحليل بيانات 2808 مشاركًا على مدى ثلاثين عامًا

قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لـ 2808 شخصًا، تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عامًا عند بدء الدراسة، وخضعوا لمتابعة دورية لمستويات السكر على مدى ثلاثة عقود. وعندما بلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عامًا، خضعوا لاختبارات دقيقة لقياس الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات والقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات.

Also read تباين أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور يوم الخميس 26 نوفمبر 2026

ورصد الباحثون ثلاثة أنماط مختلفة لمستويات السكر الصائم لدى المشاركين الذين لم يصابوا بالسكري خلال فترة المتابعة. حيث حافظ 56 في المئة على مستويات مستقرة تراوحت بين 80 و85 ملليغرامًا لكل ديسيلتر، بينما حافظ 38 في المئة على مستويات تراوحت بين 90 و100 ملليغرام لكل ديسيلتر.

في المقابل، ارتفعت مستويات السكر لدى 5.6 في المئة من المشاركين تدريجيًا من نحو 85 إلى ما بين 110 و115 ملليغرامًا لكل ديسيلتر. كما أصيب 345 مشاركًا بالسكري من النوع الثاني خلال فترة المتابعة، مما سمح للباحثين بمقارنة الأداء الإدراكي بين المجموعات المختلفة بشكل دقيق.

Advertisement

الأداء الإدراكي وتغيرات البنية الدماغية

أظهرت النتائج بشكل قاطع أن الأشخاص الذين ارتفعت مستويات السكر لديهم تدريجيًا، وكذلك المصابين بالسكري من النوع الثاني، سجلوا أداءً أضعف بشكل ملحوظ في اختبارات الذاكرة وسرعة التفكير والوظائف الإدراكية. وهذا الضعف كان واضحًا مقارنة بمن حافظوا على مستويات منخفضة ومستقرة من الجلوكوز في الدم.

كما خضع 605 مشاركين لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي، والتي أظهرت أن المصابين بالسكري من النوع الثاني كانت لديهم أحجام أقل من المادة الرمادية في الدماغ. وتلعب المادة الرمادية دورًا أساسيًا في معالجة المعلومات والذاكرة والتعلم، مما يفسر جزئيًا الانخفاض في القدرات الذهنية.

كما رصد الباحثون زيادة في التغيرات غير الطبيعية بالمادة البيضاء، المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية بين مناطق الدماغ المختلفة. وترتبط هذه التغيرات، وفق أبحاث سابقة، بضعف الوظائف الإدراكية، لكن الدراسة لم تثبت حدوث تغيرات مماثلة لدى الأشخاص الذين ارتفعت مستويات السكر لديهم دون الإصابة بمرض السكري.

آليات التأثير والإجراءات الوقائية اليومية

على الرغم من أن الغلوكوز يمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة التي يحتاجها الدماغ، إلا أن ارتفاع مستوياته بصورة مزمنة قد يرتبط بأضرار في الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي خلاياه. كما قد تسهم مقاومة الإنسولين والالتهابات المزمنة والإجهاد التأكسدي في التأثير على وظائف الخلايا العصبية وقدرتها على التواصل.

Advertisement

وفقًا للمعايير الطبية الأمريكية، تُصنف مستويات السكر في الدم بعد الصيام بأنها أقل من 100 ملليغرام لكل ديسيلتر كمستوى طبيعي عمومًا، بينما يشير 126 ملليغرامًا فأكثر إلى الإصابة بالسكري، مما يتطلب عادة تأكيد التشخيص بفحص إضافي. وقد تمر مرحلة ما قبل السكري دون أعراض واضحة، ما يجعل الفحوص الدورية مهمة.

توصي الدراسة بضرورة ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، وتقليل تناول المشروبات المحلاة والكربوهيدرات المكررة. كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، والحفاظ على وزن صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم.

لا تثبت الدراسة أن ارتفاع السكر هو السبب المباشر لضعف الذاكرة، إذ قيّم الباحثون الوظائف الإدراكية في نهاية فترة المتابعة فقط. لكن النتائج تعزز أهمية ضبط سكر الدم باعتباره جزءًا من استراتيجية الحفاظ على صحة الدماغ، وليس فقط الوقاية من السكري ومضاعفاته التقليدية.