ارتفاع صادرات الغاز المسال المصري بنسبة 458.8% في الربع الأول من 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال بنسبة 458.8% خلال الربع الأول من 2026، بينما ارتفعت واردات الغاز المسال بنسبة 23.8%. كما شهدت واردات البترول الخام قفزة بنسبة 180.5%، بينما تراجعت واردات المنتجات البترولية. تأتي هذه التطورات في ظل تغيرات في إمدادات الغاز من إسرائيل وزيادة الطلب المحلي.

شهدت حركة التجارة الخارجية المصرية في قطاع الطاقة تطورات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فقد سجلت صادرات مصر من الغاز المسال ارتفاعاً هائلاً بلغت نسبته 458.8%، حيث وصلت قيمتها إلى 89.69 مليون دولار مقارنة بـ 16.05 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 73.64 مليون دولار. ويعود هذا الارتفاع إلى تحركات نشطة في قطاع الغاز، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز المسال في يناير 2026 لصالح شركة شل العالمية، من مجمع إسالة الغاز بإدكو، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب، على متن الناقلة Methane Becki Anne المتجهة إلى أحد الموانئ التركية.

ومع ذلك، توقفت الصادرات في مارس الماضي، مقابل صادرات بلغت 5.53 مليون دولار في مارس 2025، وذلك نتيجة توجيه الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية ومحطات الكهرباء، بعد انخفاض إمدادات الغاز المستوردة من إسرائيل بسبب التصعيد العسكري في المنطقة. في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال بنسبة 23.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، لتبلغ 2.34 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 447.97 مليون دولار.

وعلى أساس شهري، زادت واردات الغاز الطبيعي في مارس منفرداً بنسبة 16.6%، مسجلة 830.42 مليون دولار مقابل 712.16 مليون دولار في مارس 2025، بزيادة 118.26 مليون دولار. وقد عادت تدفقات الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين إلى مصر في بداية أبريل الماضي، بعد إغلاقهما لنحو 34 يوماً بسبب الحرب على إيران، لترتفع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى أكثر من مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بمستوى ما بين مليار و1.1 مليار قدم مكعب يومياً قبل الحرب.

ويقدر إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف. أما على صعيد منتجات الطاقة الأخرى، فقد ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الطاقة بنسبة 15.8% خلال الربع الأول من 2026، ليصل إلى 5.71 مليار دولار مقابل 4.93 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 782.33 مليون دولار.

وشهدت واردات البترول الخام قفزة هائلة بنسبة 180.5%، حيث بلغت 856.98 مليون دولار مقابل 305.48 مليون دولار، بزيادة 551.51 مليون دولار. في المقابل، تراجعت واردات المنتجات البترولية بنسبة 7.9% لتصل إلى 2.408 مليار دولار، كما انخفضت واردات الفحم بنسبة 3.8% لتسجل 107.08 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات، ارتفع إجمالي صادرات الطاقة بنسبة 50.2% ليبلغ 1.642 مليار دولار، بقيادة المنتجات البترولية التي زادت بنسبة 61.5% إلى 1.315 مليار دولار، بينما تراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 9.5% إلى 234.2 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام التحولات الكبيرة في توازن الطاقة المصري، مدفوعة بالاضطرابات الإقليمية وتغيرات العرض والطلب المحلية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الغاز المسال صادرات مصر واردات الطاقة البترول الفحم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قبل انطلاق امتحانات «الإعدادية».. 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لهؤلاء المخالفينساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وفي السطور الآتية عقوبة الغش واصطحاب الهاتف المحمول ومخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 - الوطن

Read more »

كانافارو يعلن قائمة أوزبكستان لكأس العالم 2026أعلن فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان قائمة فريقه التي تخوض كأس العالم 2026. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكن

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

ارتفاع قيمة صادرات السلع خــلال شهر مارس 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026

Read more »

تعليم المنوفية: امتحانات الشهادة الإعدادية بوكلت من التقييمات و4 نماذج للامتحان الواحدتستعد محافظة المنوفية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 يونيو 2026 وسط إجراءات مشددة واستعدادات مكثفة.

Read more »

واتساب هيقلب الدنيا.. مركز شامل لمتابعة كأس العالم 2026 جوه التطبيقواتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق.. واتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق

Read more »