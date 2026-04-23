ارتفاع جديد للدولار في مصر.. وتجاوز حاجز الـ 52 جنيهاً

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري اليوم، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً في مختلف البنوك، متأثرة بعوامل داخلية وخارجية.

شهد سوق الصرف في مصر اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث واصلت العملة الخضراء مسارها التصاعدي الذي بدأ في الأيام الماضية.

هذا الارتفاع يأتي في ظل تزايد الضغوط على الجنيه المصري، وتأثر السوق بعدة عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تجاوز سعر الدولار في العديد من البنوك حاجز الـ 52 جنيهاً مصرياً، مما أثار قلقاً لدى المستوردين والمستهلكين على حد سواء. هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي على الأسعار في الأسواق المحلية، مما يزيد من الضغط التضخمي.

كما أنه يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويقلل من مستوى المعيشة. وتفصيلاً، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 51.94 جنيهاً للشراء و52.08 جنيهاً للبيع. في حين استقر سعر الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 51.96 جنيهاً للشراء و52.06 جنيهاً للبيع. أما بنك قناة السويس فقد سجل سعر صرف بلغ 52.00 جنيهاً للشراء و52.10 جنيهاً للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس).

مصرف إتش إس بي سي (HSBC) سجل سعر 51.98 جنيهاً للشراء و52.07 جنيهاً للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 51.98 جنيهاً للشراء و52.08 جنيهاً للبيع. بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار فيه إلى 51.96 جنيهاً للشراء و52.06 جنيهاً للبيع، وسجل بنك (QNB) الأهلي 51.96 جنيهاً للشراء و52.06 جنيهاً للبيع. بنك الكويت الوطني (NBK) سجل سعر 51.95 جنيهاً للشراء و52.05 جنيهاً للبيع. المصرف العربي الدولي سجل 51.94 جنيهاً للشراء و52.04 جنيهاً للبيع، وبنك البركة سجل 51.93 جنيهاً للشراء و52.03 جنيهاً للبيع.

البنك العقاري المصري العربي سجل أقل سعر للدولار اليوم عند 51.73 جنيهاً للشراء و51.83 جنيهاً للبيع. هذا الارتفاع في سعر الدولار يأتي بالتزامن مع تذبذب حاد في أسعار الذهب في مصر، حيث فقد عيار 21 حوالي 35 جنيهاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما تراجعت الأونصة عالمياً بمقدار 37.6 دولار. هذه التطورات تعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية المصرية، وتؤثر على قرارات الاستثمار والادخار لدى الأفراد والشركات.

من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة، ما لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات فعالة للحد من الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية. وتشمل هذه الإجراءات جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الصادرات، وترشيد الاستيراد، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أن حادث إطلاق النار في مضيق هرمز ساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية لتتجاوز 100 دولار، مما أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.

وفي سياق آخر، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد دراسات استدامة الصرف الصحي في منطقة أبو رواش، مما يعكس اهتمام الحكومة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدولار الجنيه المصري سعر الصرف البنوك الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines

