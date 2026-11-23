سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر مستويات مرتفعة جديدة الإثنين 23 نوفمبر 2026، حيث بلغ 6365 جنيهًا للبيع، مع صعود الجنيه الذهب والأونصة في تعاملات السوق المحلية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بمصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 ، ليسجل مستوى 6365 جنيهًا للبيع و6295 جنيهًا للشراء، مقارنة بالأسعار المسجلة في اليوم السابق، حيث جاء هذا الصعود مدفوعًا بتزايد الطلب وتقلبات السوق العالمية والمحلية.

تفاصيل ارتفاع أسعار عيار 24 والجنيه الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 70 جنيهًا في عملية البيع، وزاد سعر الشراء بقيمة 45 جنيهًا مقارنة بمستويات يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، التي كان الجرام فيها يسجل 6295 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء، مما يعكس توسعًا في فروق السعر بين العرض والطلب في السوق المحلية.

Also read تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

واستفاد سعر الجنيه الذهب من هذا الارتفاع العام للأسعار، حيث سجل نحو 44560 جنيهًا للبيع و44080 جنيهًا للشراء، بعد أن كان الجنيه يسجل 44080 جنيهًا للبيع و43760 جنيهًا للشراء أمس، ليصبح بذلك الارتفاع في سعر بيع الجنيه 480 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 320 جنيهًا.

أسعار الأعيرة الأخرى والأونصة العالمية

بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 197995 جنيهًا للبيع و195865 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم، مقابل 195865 جنيهًا للبيع و194440 جنيهًا للشراء خلال تعاملات أمس الأحد، مما يدل على مواصلة الأونصة مسارها الصعودي في التحويلات المحلية.

Advertisement

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3616.77 دولار، مقارنة بنحو 3537.32 دولار أمس الأحد، مسجلةً زيادة قدرها 79.45 دولار، وهو ما يشير إلى انتعاش السعر العالمي بعد فترة من التراجع، وسط استعادة الذهب لمكانته كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق.

تقلبات أسعار صرف الدولار مقابل الذهب

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الصاغة نحو 54.74 جنيه، مقابل سعر 53.99 جنيه في البنك المركزي، وكان سعر الصاغة قد سجل أمس نحو 55.37 جنيه، مقابل 53.80 جنيه في البنك، وبذلك تراجع سعر دولار الصاغة بقيمة 63 قرشًا، بينما ارتفع السعر المعلن في البنك بنحو 19 قرشًا مقارنة باليوم السابق.

وفي سياق متعلق بالبنوك، شهدت شهادات البنك الأهلي ومصر لعام 2026 تحديد أسعار فائدة جديدة بعوائد شهرية وربع سنوية، مما يوفر خيارات استثمارية موازية في سوق الذهب، رغم أن تركيز المستثمرين اليوم انحاز بشكل أكبر نحو الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم.