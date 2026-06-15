ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع بنسبة 15.6%، لتصل إلى 11.1 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2024.

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة ال صادرات ال مصر ية إلى مجموعة دول السبع بنسبة 15.6%، لتصل إلى 11.1 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2024.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اتجاه أنظار العالم اليوم نحو مدينة إيفيان بفرنسا، حيث تنطلق فعاليات قمة مجموعة دول السبع الصناعية الكبري وتنعقد القمة خلال الفترة من 15 ـ 17 يونيو الجاري. ومجموعة دول السبع هي منتدى يجمع سبعًا من أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم، وهى (الولايات المتحدة الأمريكية ـ فرنسا ـ إيطاليا ـ ألمانيا ـ المملكة المتحدة ـ كندا ـ اليابان).

وبحسب الإحصاء، تصدرت إيطاليا قائمة مجموعة دول السبع الأكثر استيراداً من مصرخلال عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4.1 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، يليها ألمانيا 1.2 مليار دولار، يليها فرنسا 1.1 مليار دولار، يليها كندا 197.5 مليون دولار ، وأخيراً اليابان 63 مليون دولار. وجاء الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمه أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2025 بقيمة 2.2 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم خضر وفواكه بقيمة 982 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 758 مليار دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 571 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 489 مليار دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 25.4 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 20.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1 % . وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع الأكثرتصديراً لمصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 13 مليار دولار، يليها المانيا 4.5 مليار دولار، يليها إيطاليا 3 مليار دولار، يليها فرنسا 1.8 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، يليها اليابان 934.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 357.5 مليون دولار .

وجاءت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمة أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2025 بقيمة 8.4 مليار دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 2.2 مليار دولار، و حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 2.1 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 1.4 مليار دولار . وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ومجموعة دول السبع لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 29.9 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 22.1 %.

سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 9.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 10.45% واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارًا في مصرخلال العام المالي 2024/2025 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3.3 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار، يليها إيطاليا 2.5 مليار دولار، يليها فرنسا 767.1 مليون دولار، يليها المانيا 446.3 مليون دولار ، يليها اليابان 191.5 مليون دولار ، وأخيراً كندا 60.2 مليون دولار . كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5.57 % .

وتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى بين مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر بها 2.6 مليار دولار ، يليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، يليها فرنسا 398.1 مليون دولار ، يليها المانيا 347.5 مليون دولار ، يليها اليابان 78.4 مليون دولار ، وأخيراً كندا 34 مليون دولار. كشف الجهاز، عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 52.1% .

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة اعلى مجموعة دول السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 3.1 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.1 مليار دولار، يليها المانيا 212.8 مليون دولار، يليها إيطاليا 158.4 مليون دولار، يليها كندا 113.6 مليون دولار، يليها فرنسا 99.7 مليون دولار ، وأخيراً اليابان 8.7 مليون دولار. كما بلغت قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 192.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 133.4مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 44.2 %.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 84.7 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 62.3 مليون دولار، يليها فرنسا 17.7 مليون دولار، يليها ألمانيا 10.6 مليون دولار، يليها كندا 8.3 مليون دولار، يليها إيطاليا 7.3 مليون دولار، وأخيراً اليابان 1.4 مليون دولار. التموين: تطوير منظومة الدعم يخضع لدراسات فنية دقيقة لضمان العدالة الاجتماعية وكفاءة التوجي





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