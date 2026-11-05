ارتفاع حاد في أسعار الذهب وتراجع الدولار في مصر يوم 5 نوفمبر 2026

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بينما تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، مما يعكس تقلبات السوق المالية.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته المسجلة يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، حيث زادت قيمة الجرام الواحد بنسب متفاوتة حسب الأعيرة. وفي المقابل، سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في البنوك التجارية والمحلات الصياغة خلال نفس الفترة.

تحليل أسعار الذهب في 5 نوفمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 5355 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5320 جنيهًا، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة. ويأتي ذلك مقارنة بمستويات يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، عندما سجل الجرام 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء. ليرتفع سعر البيع بقيمة 90 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 100 جنيه، مما يعكس حجم التغير الذي شهده عيار 18 خلال الفترة محل المقارنة، إذ جاءت الزيادة في سعر الشراء أعلى من الزيادة المسجلة في سعر البيع.

Also read شهادات البنك الأهلي المصري 2026: عائد يصل إلى 22% لمدة 3 سنوات

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 6245 جنيهًا للبيع و6205 جنيهات للشراء، مقابل 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 7135 جنيهًا للبيع و7090 جنيهًا للشراء، وكان الجرام قد سجل يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، ليحقق ارتفاعًا قدره 120 جنيهًا في البيع و130 جنيهًا في الشراء. وسجل جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 4165 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء، مقابل 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026.

تغيرات أسعار العملات والأونصة

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 49960 جنيهًا للبيع و49640 جنيهًا للشراء، مقابل 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026. وسجل الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 840 جنيهًا في سعر البيع، بينما زاد سعر الشراء بنحو 920 جنيهًا، وفقًا للأسعار المرسلة. كما سجل سعر أونصة الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس نحو 221990 جنيهًا للبيع و220570 جنيهًا للشراء، وكانت الأونصة قد سجلت يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء، لتسجل ارتفاعًا قدره 3730 جنيهًا في البيع و4090 جنيهًا في الشراء.

Advertisement

بالنسبة لأسعار العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي بشكل واضح في السوق الموازية والبنوك. حيث تراجع دولار الصاغة من 55.79 جنيه إلى 53.78 جنيه، بانخفاض قدره 2.01 جنيه، فيما انخفض سعر الدولار في البنك من 55.81 جنيه إلى 54.67 جنيه، بتراجع بلغ 1.14 جنيه. وبذلك يسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 5355 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء، مرتفعًا مقارنة بمستوياته يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، عندما بلغ 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

التأثيرات الاقتصادية والسياق الحالي

يعكس هذا التناقض في الاتجاهات بين الذهب والدولار تحولات في تفضيلات المستثمرين والحفاظ على القيمة، حيث حقق الذهب أكبر مكاسبه اليومية منذ 3 أشهر في هذا الإطار. وفي الوقت نفسه، استمرت الضغوط على أسعار النفط حيث تواصل النزيف، بفقدان برنت 97 سنتا وهبوطه إلى 93.65 دولار، مما يؤثر على ميزان المدفوعات والتوقعات الاقتصادية. كما تساهم التطورات الخارجية في رسم المشهد المالي، حيث وقعت مصر وأمريكا أول اتفاقية للأهداف الاستراتيجية بقيمة 125 مليون دولار، مما يضيف بُعدًا جديدًا للعلاقات الاقتصادية الثنائية.