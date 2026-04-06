ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض في مصر: تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، مما يؤثر على ميزانية الأسر. إليك آخر التطورات وأسعار الدواجن والبيض اليوم، بما في ذلك أسعار الدجاج الأبيض، والدجاج الأمهات، والدجاج الساسو، والدجاج البلدي، والبانيه، والأوراك، والأجنحة، والبيض بأنواعه.

يشغل تذبذب أسعار الدواجن حيزاً كبيراً من اهتمام المواطنين في مصر ، نظراً لأهميتها كعنصر رئيسي في النظام الغذائي اليومي للعديد من الأسر. يعتبر الدجاج جزءاً لا يتجزأ من الموائد ال مصر ية، وبالتالي تؤثر أسعاره بشكل مباشر على ميزانية الأسرة وقدرتها الشرائية. يشهد سوق الدواجن في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة في الأسعار، مما يستدعي من المستهلكين متابعة مستمرة لتلك الأسعار وتحديثات السوق لتتمكن من اتخاذ قرارات الشراء المناسبة.

يعزى هذا التذبذب في الأسعار إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في تكاليف الإنتاج، وتقلبات العرض والطلب، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية والظروف الاقتصادية العامة. \شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل ارتفاعاً جديداً، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل سعر الكيلو إلى 77 جنيهاً مصرياً بالمزرعة، بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 90 جنيهاً. كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة حوالي 70 جنيهاً، ويصل للمستهلك بسعر 80 جنيهاً. بالنسبة للدواجن الساسو (الفراخ الحمراء)، فقد سجل سعر الكيلو 102 جنيهاً في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 112 جنيهاً. أما الدجاج البلدي، فقد وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 130 جنيهاً، ليصل إلى المستهلك بسعر 140 جنيهاً. كما شهدت أسعار منتجات الدواجن الأخرى ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر كيلو البانيه 190 جنيهاً في بعض المحلات، بينما تراوحت أسعار الأوراك بين 90 و 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الأجنحة بين 70 و 80 جنيهاً للكيلو. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحمام، حيث سجل سعر الزوج الواحد 190 جنيهاً. \بالإضافة إلى أسعار الدواجن، شهدت أسعار البيض أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً. فقد سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيهاً. أما كرتونة البيض الأبيض، فقد سجلت 110 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 117 جنيهاً. وبالنسبة لكرتونة البيض البلدي، فقد سجلت 135 جنيهاً جملة، لتصل إلى المستهلك بنحو 150 جنيهاً. هذه الارتفاعات في أسعار الدواجن والبيض تثير قلق المستهلكين وتدفعهم إلى البحث عن بدائل أو تقليل الكميات المشتراة، مما يؤثر على عاداتهم الغذائية وميزانياتهم. من المهم للمستهلكين متابعة التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والبحث عن أفضل الخيارات المتاحة في السوق، والتعرف على مصادر الشراء الموثوقة التي تقدم أسعاراً تنافسية. كما أن على الجهات المختصة العمل على توفير الدعم اللازم للمنتجين والحد من المضاربات في الأسواق، بهدف استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي للمواطنين





